¡Alarmante! Hallan menores dentro de bares en Chapinero y Ciudad Bolívar durante operativos nocturnos

Durante una serie de controles realizados por las autoridades en diferentes puntos de Bogotá, fueron hallados varios menores de edad dentro de bares y discotecas de Chapinero y Ciudad Bolívar, lo que derivó en la suspensión de varios establecimientos y la imposición de sanciones a los padres de los jóvenes involucrados.

Las intervenciones, lideradas por la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, se desarrollaron en horas de la noche como parte de un plan de control y prevención en zonas de rumba de la capital.

En Chapinero, los operativos se concentraron en los sectores del Parque de los Hippies y la Zona T, donde se inspeccionaron varios locales abiertos al público. En uno de ellos fue encontrado un menor que, al parecer, consumía licor, por lo que de inmediato se activó el proceso de restablecimiento de sus derechos con el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia.

En estos procedimientos, dos bares fueron suspendidos por permitir el ingreso de menores y por incumplir normas de funcionamiento. Además, se incautaron varias dosis de tusi y siete botellas de licor de contrabando.

En Ciudad Bolívar, las acciones se realizaron en los sectores de Lucero y Gibraltar Sur, donde se detectaron establecimientos que permitían el ingreso de menores y la venta irregular de bebidas alcohólicas. Dos locales fueron sellados, y se decomisaron 10 dosis de estupefacientes durante las requisas. En total, se restablecieron los derechos de dos menores hallados en los lugares intervenidos.

Las autoridades informaron que los padres de los menores fueron citados y sancionados, firmando un compromiso para garantizar que no se repita este tipo de conductas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró que estas intervenciones forman parte de un plan integral para prevenir la exposición de niños, niñas y adolescentes a entornos de riesgo, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol, drogas o actividades ilegales.