EE.UU. destruye embarcación en el Pacífico: seis muertos en ataque contra presunta narcolancha

Resumen: Un ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Pacífico oriental dejó seis muertos. La operación hace parte de la ofensiva militar contra el narcotráfico.

Un ataque contra una narcolancha en el océano Pacífico oriental dejó seis personas muertas el pasado 8 de marzo, según informó el ejército de Estados Unidos a través de su Comando Sur.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación militar fue dirigida contra una embarcación que, según inteligencia estadounidense, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaría involucrada en operaciones de tráfico de drogas.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, aseguró que la información recopilada por las autoridades confirmaba que la lancha formaba parte de redes vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental.

Este ataque contra narcolancha forma parte de una campaña militar que Estados Unidos adelanta desde septiembre de 2025 contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico y el Caribe. Con el operativo más reciente, el número de personas fallecidas en este tipo de acciones supera las 150.

Sin embargo, la estrategia ha generado polémica internacional. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de estos ataques, señalando que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, ya que no siempre se presentan pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas o representaran una amenaza inmediata.

El gobierno estadounidense ha defendido la ofensiva como parte de una estrategia más agresiva contra los carteles del narcotráfico en América Latina, argumentando que estas organizaciones representan un riesgo para la seguridad regional.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

