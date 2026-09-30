¡Buscan al «gracioso»! Casi 400 conductores multados por falsa señal de velocidad junto a un radar

Resumen: Las autoridades alemanas no han tomado este incidente a la ligera. El departamento de policía local abrió una investigación formal por la sospecha del delito de usurpación de funciones públicas, y solicitó la colaboración ciudadana para identificar al responsable de la trampa.

Minuto30.com .- Las autoridades de la localidad alemana de Haldensleben (Sajonia-Anhalt) se vieron obligadas a anular cientos de multas de tránsito luego de que un desconocido alterara las normas de circulación instalando una señal de velocidad falsa, diseñada específicamente para engañar a los conductores y hacerlos caer en el rango de infracción de un radar local.

De acuerdo con los reportes de medios locales e internacionales sobre este inusual caso, ocurrió en un tramo donde la velocidad máxima legal permitida es de 50 km/h; allí un individuo instaló una señal fabricada a mano que indicaba un límite de 70 km/h, ubicándola estratégicamente justo al lado de un radar de control de velocidad.

Al ver la nueva indicación, los conductores aceleraban creyendo estar dentro de la normativa. Sin embargo, como el dispositivo seguía calibrado a 50 km/h, cualquier vehículo que se ajustara a los 70 km/h de la señal falsa era registrado automáticamente como infractor por exceso de velocidad.

Multas masivas anuladas

La confusión generó un impacto inmediato. Entre el 4 y el 6 de septiembre de 2026, casi 400 conductores fueron multados y registrados en ese único tramo en un lapso de apenas tres días, antes de que alguien advirtiera la irregularidad.

Resolución: Tras descubrirse el montaje, la policía, que considera que el objetivo principal del autor era inducir maliciosamente al error, retiró la señal. Como consecuencia, la administración de la ciudad procedió a anular la totalidad de las sanciones emitidas durante ese fin de semana.

Buscan al gracioso

Las autoridades alemanas no han tomado este incidente a la ligera. El departamento de policía local abrió una investigación formal por la sospecha del delito de usurpación de funciones públicas, y solicitó la colaboración ciudadana para identificar al responsable de la trampa.

Según los reportes, aunque la señal fue fabricada artesanalmente utilizando apenas un disco con el número 70, un soporte y un tubo que no corresponden a los estándares oficiales, su diseño resultó lo suficientemente convincente para engañar a los conductores dentro de un entorno urbano caracterizado por su alta actividad comercial y la presencia de estaciones de servicio.