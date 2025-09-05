Noche de terror en Jamundí: ataque con drones dejó tres civiles heridos

Resumen: Ataque con drones en Jamundí dejó tres civiles heridos, entre ellos un menor de 14 años. El Ejército refuerza la ofensiva en Villa Colombia para recuperar el control del territorio.

En completo temor despertaron los habitantes de Villa Colombia, corregimiento ubicado en la parte alta de Jamundí, Valle del Cauca, tras una noche marcada por intensos enfrentamientos entre tropas de la Tercera Brigada del Ejército y disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc.

La calma se rompió cuando los pobladores escucharon las ráfagas de fusil que resonaban en la vereda La Pradera. Aunque muchos se refugiaron en sus viviendas, el miedo aumentó cuando los disidentes comenzaron a lanzar explosivos desde drones.

Uno de estos artefactos impactó directamente una casa, dejando como saldo tres civiles heridos, entre ellos un adolescente de 14 años.

Los afectados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en Jamundí.

El general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, informó que la ofensiva continúa en la zona con el objetivo de recuperar el control total del corregimiento. Además, anunció el despliegue de una nueva flotilla de vehículos blindados que reforzará la movilidad de las tropas en el norte del Cauca y sur del Valle.

