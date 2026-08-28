Resumen: Ataque con drones cargados de explosivos atribuido al ELN dejó tres soldados heridos y un perro militar muerto en Sipí, Chocó.

Drones con explosivos del ELN dejan tres soldados heridos y matan a perro militar en Chocó

Una nueva ofensiva criminal perpetrada con drones cargados de material explosivo sacudió al departamento del Chocó, dejando en evidencia el peligroso uso de tecnología para atentar contra la Fuerza Pública en el país.

El hecho se registró este viernes 28 de agosto en la zona rural del municipio de Sipí, donde tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26, adscritas a la Décimo Quinta Brigada del Ejército Nacional, se desplegaron para brindar asistencia a las comunidades campesinas de la región, las cuales permanecían en un angustioso confinamiento derivado de los cruentos enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y el ELN por la disputa de rutas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

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En pleno desarrollo de las maniobras militares, los uniformados entraron en combate contra integrantes del Frente Ernesto Che Guevara de la guerrilla del ELN, momento en el cual los insurgentes desplegaron varios drones acondicionados con artefactos detonantes para atacar la posición de la tropa desde el aire.

La fuerza de las explosiones causó lesiones por esquirlas a tres soldados, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia para recibir asistencia médica, además de provocar la muerte de un perro de apoyo táctico perteneciente a la institución militar.

La cúpula del Ejército rechazó enfáticamente la utilización sistemática de estos dispositivos para perpetrar actos de terrorismo, señalando que la manipulación indiscriminada de pertrechos mediante aeronaves no tripuladas infringe abiertamente el derecho internacional humanitario y pone en grave riesgo a la población civil.

Este suceso se suma a un ataque de similares características registrado pocas horas antes en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar, evidenciando un patrón táctico de la misma guerrilla.

A pesar del atentado, la Fuerza Pública ratificó que mantendrá el despliegue de operaciones ofensivas en el territorio chocoano para neutralizar las estructuras criminales y restablecer el orden.

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