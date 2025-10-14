Resumen: Ataque simultáneo con drones explosivos, atribuido a las Disidencias de las Farc, impactó la casa del alcalde de Calamar (Guaviare), la estación de Policía y una base militar, dejando una mujer y un soldado heridos.

Drones con bombas de las disidencias atacan casa de alcalde de Calamar, Guaviare

Una escalada de violencia se registró este martes 14 de octubre en el municipio de Calamar, Guaviare, tras un ataque simultáneo con drones cargados de explosivos, presuntamente perpetrado por las Disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El objetivo de la arremetida fueron puntos estratégicos de la autoridad: la residencia del alcalde Camilo Castaño, la estación de Policía y una base militar del Ejército Nacional.

El atentado dejó un saldo de una mujer herida, un soldado lesionado y varios animales muertos.

La empleada del alcalde sufrió fracturas en una pierna y quemaduras por la onda expansiva de los artefactos. El propio alcalde Castaño, visiblemente afectado, confirmó el ataque contra su vivienda, aunque resultó ileso.

Fuentes de inteligencia militar atribuyen específicamente el atentado a la Estructura Primera del Bloque Manuel Marulanda Vélez de las Disidencias de las Farc.

De acuerdo con reportes preliminares, los drones lanzaron cargas explosivas no solo contra la casa del mandatario, que resultó parcialmente destruida, sino también contra el Batallón de Selva No. 24 General Camacho Leyva y la estación de Policía local.

Los soldados en la base militar respondieron a la agresión con ráfagas de fusil dirigidas al cielo, en un intento desesperado por derribar los artefactos. El Ejército Nacional y la Policía han iniciado operaciones conjuntas en la zona para localizar a los responsables de este acto terrorista.

