El piloto colombiano Salim Hanna se coronó campeón de la categoría de novatos en la Fórmula 4 Italiana, tras la final disputada en Misano, Italia. Hanna acumuló un total de 11 victorias en su categoría a lo largo de la temporada.

El cierre del campeonato se llevó a cabo con cuatro carreras, donde en las dos primeras los pilotos se dividieron en grupos para clasificar a la tercera salida.

En la primera trazada, el colombiano se ubicó quinto en la general con un tiempo de 27:36.156 en 17 vueltas, siendo el mejor de los ‘Rookies’ (novatos).

En su segunda salida, que correspondió a la tercera carrera, Salim repitió como mejor novato, finalizando segundo en la general con 27:34.587 en la misma distancia.

El trazado italiano también acogió una carrera previamente suspendida en Imola por lluvia. En esta, Hanna concluyó el cierre de temporada en la séptima posición de la general con una marca de 27:04.826 en 16 giros, ocupando la segunda casilla de los ‘Rookies’.

¡Gloria para Colombia! Salim Hanna domina la F4 italiana y se corona campeón de novatos con récord de victorias

Gracias a sus resultados, el representante colombiano finalizó como el mejor novato de la Fórmula 4 Italiana con 378 puntos.

Además, demostró su competitividad al finalizar en la cuarta posición de la clasificación general con 180 puntos.

El título absoluto del campeonato fue para el japonés Kean Nakamura con 365 unidades, seguido por el brasileño Gabriel Gomez con 267.

El tercer puesto fue el estadounidense Sebastian Wheldon, quien concluyó tercero con 256 puntos. Hanna, el campeón de novatos, finalizó cuarto en la general.

Más noticias de Deporte