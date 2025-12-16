¡Terror en el Cauca! Disidencias atacan Buenos Aires con drones y explosivos

Resumen: Disidencias del EMC atacan Buenos Aires, Cauca con explosivos, drones y amenazas. Más de siete horas de terror, policías incomunicados y civiles confinados. Gobierno ordena ofensiva militar.

Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió una jornada de terror este martes 16 de diciembre cuando el Frente Jaime Martínez de las disidencias del EMC, comandadas por alias Iván Mordisco, desató una ofensiva armada de más de siete horas contra la Fuerza Pública y la población civil.

El terror se apoderó del municipio tras los reportes de ataques coordinados que incluyeron la destrucción de la torre de comunicaciones, el bloqueo de vías, y amenazas directas contra uniformados de la Policía Nacional.

La situación escaló rápidamente cuando las disidencias instalaron explosivos en diferentes puntos del casco urbano utilizando volquetas como barricadas, mientras drones armados sobrevolaban constantemente la zona, incrementando el riesgo de ataques indiscriminados contra civiles y autoridades.

Leonardo González, director de Indepaz, calificó los hechos como una “toma armada” de extrema gravedad. “El cierre total del municipio, la instalación de rampas explosivas y los sobrevuelos de drones generan un escenario crítico para la población”, advirtió el experto en seguridad a través de sus redes sociales.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardoso, junto a la cúpula policial, se desplazó de emergencia hacia Popayán para coordinar la respuesta militar. Desde el terreno, el Ejército implementó una estrategia con drones de reconocimiento ante la imposibilidad de acceder por vía terrestre.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó el despliegue total de capacidades militares para neutralizar a los atacantes. “Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico. La cadena de la cocaína alimenta esta violencia que golpea a Colombia”, señaló el funcionario.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que el ataque dejó policías muertos, civiles bajo fuego, familias desplazadas y el hospital municipal afectado.

“Esta ofensiva criminal desborda nuestra capacidad departamental. El Cauca no puede seguir resistiendo solo”, alertó el mandatario al solicitar refuerzos urgentes al Gobierno nacional.

