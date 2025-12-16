Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si la encontraste, la viste o tienes cualquier información sobre el paradero de Alaska, comunícate de inmediato

Se busca a Alaska, perrita desaparecida en Niquía

Minuto30.com .- La comunidad de Niquía solicita su colaboración para encontrar a Alaska, una perrita que se encuentra desaparecida en Bello.

La situación es crítica no solo por la angustia de su familia, sino porque Alaska convive con otra perrita que, ante la pérdida de su compañera, ha entrado en un estado de depresión.

Fue vista por última vez el 15 de diciembre al medio día.

Si la encontraste, la viste o tienes cualquier información sobre el paradero de Alaska, comunícate de inmediato al WhatsApp: 304 472 1522.

Tu ayuda es vital para lograr la reunión familiar y el bienestar de ambas perritas.

Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción