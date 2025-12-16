Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
    Se busca a Alaska, perrita desaparecida en Niquía

    Minuto30.com .- La comunidad de Niquía solicita su colaboración para encontrar a Alaska, una perrita que se encuentra desaparecida en Bello.

    La situación es crítica no solo por la angustia de su familia, sino porque Alaska convive con otra perrita que, ante la pérdida de su compañera, ha entrado en un estado de depresión.

    Fue vista por última vez el 15 de diciembre al medio día.

    Si la encontraste, la viste o tienes cualquier información sobre el paradero de Alaska, comunícate de inmediato al WhatsApp: 304 472 1522.

    Tu ayuda es vital para lograr la reunión familiar y el bienestar de ambas perritas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


