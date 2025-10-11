Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Andrés Olarte fue enviado a prisión tras ser judicializado por su presunta participación en el homicidio de un hombre en Cali, ocurrido el 19 de junio. Según la Fiscalía, durante una discusión, Olarte habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante, le roció un líquido inflamable y le prendió fuego. La Policía lo capturó el 2 de octubre, y ahora enfrenta cargos por homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

¡Ataque despiadado en Cali! Envían a prisión a presunto agresor que habría quemado a su víctima tras una pelea

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Andrés Felipe Olarte, señalado como el presunto autor de un estremecedor crimen ocurrido el pasado 19 de junio en una vía pública del barrio Jorge Isaac, en Cali.

Según la investigación de la Fiscalía Seccional Cali, el hecho se habría desencadenado durante una acalorada discusión entre el procesado y la víctima. En medio del enfrentamiento, Olarte presuntamente atacó al hombre con un arma cortopunzante. Posteriormente, y de manera aún más violenta, le habría rociado un líquido inflamable para luego prenderle fuego, causándole heridas fatales.

La víctima no sobrevivió a las graves quemaduras y lesiones, lo que convirtió el caso en uno de los más impactantes por su nivel de sevicia. Tras varios meses de investigación, unidades de la Policía Nacional lograron la captura del sospechoso el pasado 2 de octubre, en el barrio Benjamín Herrera de la capital vallecaucana.

La Fiscalía imputó a Olarte los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, cargos que no fueron aceptados por el procesado. No obstante, el juez consideró necesaria la reclusión preventiva, argumentando el alto riesgo para la comunidad y la gravedad de los hechos.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer totalmente las circunstancias del homicidio, mientras el caso avanza hacia juicio.