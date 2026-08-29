Resumen: Tras una década sin atención, el puesto de salud de Los Medios, en Sonsón, volvió a funcionar con servicios de medicina, enfermería, odontología, psicología, vacunación y farmacia. La reapertura contó con una inversión superior a $100 millones y permitirá ampliar la atención mediante telemedicina y jornadas programadas.

¡Volvió la atención médica! Reabren puesto de salud de Los Medios, en Sonsón, tras una década

Después de permanecer una década sin prestar servicios, el puesto de salud del corregimiento Los Medios, en Sonsón, volvió a abrir sus puertas para atender a los habitantes de esta zona rural.

La recuperación de este espacio hace parte de la estrategia de la Administración Municipal de Sonsón para descentralizar la atención en salud y acercar los servicios a las comunidades rurales y a las poblaciones más vulnerables, evitando que los habitantes tengan que desplazarse hasta el casco urbano para recibir atención básica.

Durante la jornada de reapertura, más de 100 personas accedieron a diferentes servicios, entre ellos medicina, enfermería, odontología, higiene oral, psicología, vacunación y farmacia.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, destacó la importancia que tiene para la comunidad volver a contar con este espacio de atención, especialmente después de los años en los que los habitantes debían desplazarse para acceder a servicios básicos.

“Durante muchos años nuestros habitantes de Los Medios tuvieron que desplazarse para acceder a servicios básicos de salud. Hoy estamos devolviendo este puesto de salud a la comunidad y avanzando en nuestro propósito de llevar la atención cada vez más cerca de nuestra gente”, señaló el mandatario municipal.

Más de $100 millones para la reapertura

Para poner nuevamente en funcionamiento el puesto de salud fue necesaria una inversión superior a los $50 millones en infraestructura, recursos que fueron gestionados desde la Secretaría de Salud.

A esta cifra se sumaron otros $50 millones aportados por el Hospital para el equipamiento biomédico y la disponibilidad de recurso humano.

Además de la adecuación y dotación del lugar, el puesto de salud cuenta con tecnología que permitirá implementar atención especializada mediante telemedicina. Esta dotación fue entregada por la Gobernación de Antioquia en el marco del programa Salud Contigo.

La incorporación de esta tecnología busca ampliar las posibilidades de atención desde el corregimiento mediante este modelo de prestación de servicios.

Habrá atención permanente y servicios programados

El puesto de salud contará con una auxiliar de enfermería permanente. Entre sus funciones estarán la gestión de medicamentos, la toma programada de exámenes, la realización de procedimientos básicos y los controles relacionados con Promoción y Mantenimiento de la Salud.

De manera semanal también se prestarán servicios de medicina y odontología.

La atención será complementada con brigadas trimestrales en áreas como optometría, psicología y nutrición, de acuerdo con lo informado por la Administración Municipal.

La reapertura representa el regreso de los servicios de salud al corregimiento luego de 10 años sin funcionamiento del puesto de atención.

Con el trabajo conjunto entre la Administración Municipal de Sonsón, el Hospital y la Gobernación de Antioquia, el municipio busca fortalecer la presencia de los servicios de salud en las zonas rurales y facilitar el acceso de las comunidades a una atención más cercana y oportuna.