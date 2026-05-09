Resumen: El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, denunció el mal estado de la vía La Unión–Sonsón y aseguró que, ante la falta de intervención del Gobierno Nacional, decidió realizar arreglos con recursos propios. La carretera presenta huecos, tramos deteriorados y pérdida de banca, lo que afecta la movilidad y la economía de municipios del Oriente antioqueño. El mandatario ha pedido una solución definitiva a Invías o que la vía sea entregada a la Gobernación o al municipio para su mantenimiento.

¡Le tocó meterse la mano al bolsillo! Alcalde de Sonsón pagó arreglos en vía nacional ante el abandono estatal

La situación de la vía La Unión – Sonsón, en el Oriente antioqueño, volvió a generar preocupación luego de que el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, afirmara que tuvo que intervenir algunos de los puntos más críticos de este corredor vial utilizando dinero de su propio bolsillo, ante la falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional.

Según lo expuesto por el mandatario local, se trata de una carretera que pertenece a la Nación y que desde hace cerca de dos años ha sido objeto de solicitudes reiteradas para su recuperación, sin que hasta el momento se haya ejecutado una solución definitiva que permita mejorar las condiciones de movilidad y seguridad.

El alcalde indicó que la intervención realizada se enfocó en tapar huecos y puntos deteriorados que, según la administración municipal, representan un riesgo constante para quienes transitan diariamente por esta vía.

Un corredor clave para la economía rural del Oriente

La carretera La Unión – Sonsón es considerada una conexión fundamental para la zona de páramo del Oriente antioqueño y para municipios como Sonsón, Argelia y Nariño, territorios que son reconocidos por su alta producción agrícola y su aporte al abastecimiento de alimentos en Antioquia y otras regiones del país.

Por este corredor se movilizan diariamente campesinos, productores y transportadores, además de grandes cantidades de carga agrícola, por lo que su deterioro no solo representa un problema de infraestructura, sino también un impacto directo sobre la economía local.

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Desde el municipio advierten que el mal estado de la vía afecta la competitividad del sector rural y genera dificultades para la comercialización de productos, además de aumentar los riesgos para quienes deben recorrerla como parte de sus labores diarias.

Huecos, pérdida de banca y tramos deteriorados

De acuerdo con el reporte, la vía presenta huecos de gran tamaño, sectores en avanzado deterioro y tramos con pérdida de banca, condiciones que dificultan la movilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

La administración municipal sostuvo que estas fallas se mantienen pese a los constantes llamados realizados por el alcalde ante el Invías y el Gobierno Nacional, solicitando la intervención urgente del corredor.

Además, el mandatario señaló que en este tiempo también ha planteado que, si no se ejecutan las obras necesarias, la vía sea entregada a la Gobernación de Antioquia o al mismo municipio, con el fin de poder adelantar acciones de mantenimiento y recuperación.

Reclamo por falta de intervención

La situación, según el pronunciamiento del alcalde, evidencia un abandono institucional sobre un corredor considerado estratégico para el Oriente antioqueño, no solo por la conexión territorial que representa, sino por el impacto que tiene en el desarrollo económico y el acceso a servicios para comunidades rurales.

Desde Sonsón reiteraron que se requiere una intervención definitiva que garantice condiciones seguras y adecuadas de tránsito, teniendo en cuenta que el estado actual de la vía continúa afectando la movilidad, la seguridad vial y la actividad productiva de miles de ciudadanos que dependen de este tramo para trabajar y transportar alimentos.