El cuerpo de Johnny Deiby Uribe se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Johnny Deiby Uribe Marulanda, quien tenía 40 años de edad y nació el 05 de noviembre de 1985 en Medellín. El caso está registrado dentro de los procedimientos habituales de identificación y custodia de personas fallecidas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Johnny Deiby Uribe Marulanda, quien tenía 40 años de edad y nació el 05 de noviembre de 1985 en Medellín. El caso está registrado dentro de los procedimientos habituales de identificación y custodia de personas fallecidas.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 27 de junio de 2026. La entidad solicita que los familiares o personas cercanas se acerquen para realizar los trámites correspondientes de identificación, reclamación o información adicional sobre el caso.

Para mayor información o atención, los familiares pueden dirigirse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200.