¡Qué impresión! Le prendió fuego a su amigo porque se negó a darle más trago

Minuto30.com .- Un impactante caso de intolerancia bajo los efectos del alcohol se registró en las últimas horas en la Calle 65 con Carrera 52, en el nororiente de Medellín. Un hombre de 52 años, oriundo del municipio de Granada, Antioquia, resultó gravemente herido tras ser atacado con fuego por quien, minutos antes, era su compañero de tragos.

Los hechos ocurrieron mientras víctima y victimario departían y consumían bebidas alcohólicas en plena vía pública. La situación se tornó violenta cuando el agresor le exigió más licor a su acompañante; ante la negativa de este, el atacante, en un acto de sevicia, procedió a rociarlo con un líquido inflamable y prenderle fuego.

Rápida reacción y captura

Gracias a la oportuna reacción de la patrulla del cuadrante de la Policía Metropolitana, se logró la captura en flagrancia del agresor, un individuo de 40 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de Tentativa de Homicidio.

Por su parte, la víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial de alta complejidad debido a la gravedad de las quemaduras sufridas en gran parte de su cuerpo. Su pronóstico es reservado.

Este caso se suma a las alarmantes cifras de riñas y ataques personales que ocurren en Medellín durante los fines de semana bajo la influencia de sustancias embriagantes.

Se reitera el llamado a la cordura y al respeto por la vida, recordando que el consumo excesivo de alcohol es el principal detonante de la violencia intrafamiliar y callejera en la ciudad.