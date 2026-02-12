Ataque con drones del ELN sacude bases militares en Arauca

Resumen: El ELN atacó con drones cargados de explosivos las bases militares de Saravena y Fortul, en Arauca, dejando una oficial de la FAC herida.

En una acción simultánea y coordinada, presuntos integrantes del ELN lanzaron una ofensiva utilizando aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos y granadas contra el Cantón Militar San Jorge, en Saravena, y la base militar del municipio de Fortul en la mañana de este jueves 12 de febrero.

Este nuevo método de ataque ha puesto en máxima alerta a las autoridades, quienes intentan neutralizar la amenaza aérea en una zona históricamente golpeada por el conflicto.

Durante la arremetida criminal, se confirmó que una capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) resultó herida por el impacto de esquirlas de una granada lanzada desde uno de los drones.

La oficial recibió atención médica inmediata por parte de sanidad militar, mientras que el resto de los uniformados recibió la orden perentoria de buscar refugio ante la continuidad de los sobrevuelos hostiles.

El Ejército Nacional calificó este hecho como una clara violación a los derechos humanos y un intento por desestabilizar la seguridad en los municipios de Tame, Saravena y Fortul, donde la presencia guerrillera es persistente.

Ante la gravedad de los hechos, el comando central ordenó el despliegue inmediato de tropas de apoyo y la activación de capacidades de inteligencia y movilidad aérea para localizar el punto de origen de los artefactos.

Hasta el momento, las operaciones militares continúan en desarrollo para salvaguardar a las tropas y a la población civil que quedó en medio del fuego cruzado.

