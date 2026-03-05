Menú Últimas noticias
    Ataque con dron en Dubái dejó muerto a colombiano que trabajaba en seguridad privada

    Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó en tragedia para un colombiano que estaba en Emiratos Árabes Unidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ataque con dron en Dubái dejó muerto a colombiano que trabajaba en seguridad privada
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Ataque con dron en Dubái dejó muerto a colombiano que trabajaba en seguridad privada

    Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó en tragedia para un colombiano que estaba en Emiratos Árabes Unidos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La muerte de un colombiano en Dubái ha generado conmoción entre sus familiares y habitantes del departamento de Bolívar, luego de que se conociera que el ataque con dron en Dubái habría provocado el fallecimiento del joven mientras trabajaba en labores de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos.

    La víctima fue identificada como Sebastián, un hombre oriundo del corregimiento de Yatí, en jurisdicción del municipio de Magangué.

    Lea también: Nacional, el primer equipo colombiano que ya perdió el año, y apenas estamos en marzo

    Según versiones conocidas hasta el momento, el ataque con dron en Dubái ocurrió el pasado 1 de marzo cuando un artefacto no tripulado cargado con explosivos impactó en el sitio donde se encontraba junto a otros integrantes del equipo de seguridad.

    De acuerdo con los primeros reportes, Sabastián se desempeñaba como escolta privado para una figura influyente del país árabe. En el momento del incidente, él y otros miembros del esquema de protección se encontraban en funciones cuando el dron detonó, causando la muerte del colombiano.

    Las autoridades del país del Golfo habrían informado que se adelantan los procedimientos para trasladar el cuerpo hasta Colombia en los próximos días.

    El hecho se produce en medio de una creciente escalada de tensión militar en Oriente Medio, donde en las últimas semanas se han reportado ataques con drones, misiles y operaciones militares en diferentes ciudades del Golfo Pérsico, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

