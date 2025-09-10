Dos soldados muertos y cuatro heridos tras ataque con dron del ELN en Bolívar

Resumen: Ataque con dron del ELN en el sur de Bolívar dejó dos soldados muertos y cuatro heridos. Ejército confirmó operaciones contra cabecillas del Clan del Golfo y ELN.

En medio de los operativos militares para recuperar el control territorial en el sur de Bolívar, la Primera División del Ejército confirmó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron víctimas de un ataque con artefactos explosivos tipo dron atribuido al ELN.

El hecho ocurrió en la vereda San Isidro, zona limítrofe entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

La acción armada, atribuida al frente Alfredo Gómez Quiñones, dejó como saldo dos soldados profesionales muertos y cuatro más heridos, quienes fueron trasladados a la ciudad de Bucaramanga, donde reciben atención médica.

Lea también: ¡Un colombiano más! La sorprendente celebración de Carlos Lampe, portero de Bolivia

Las víctimas mortales fueron identificadas como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello, Huila.

«Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida de nuestras tropas y la seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Ejército en un comunicado.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expresó sus condolencias a través de X, al igual que el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, quien aseguró que “su sacrificio no será en vano”.

En paralelo a esta ofensiva del ELN, el Ejército reportó la muerte en combate de alias Frank, cabecilla de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea del Clan del Golfo, en zona rural de San Martín de Loba, y de alias Bejuco, integrante del anillo de seguridad de alias Casinga, cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en el corregimiento de La Marizosa.

Estos hechos se suman a una crisis de orden público en el sur de Bolívar, donde los enfrentamientos entre Ejército, Clan del Golfo y ELN han causado el desplazamiento de cerca de 1.000 personas en Arenal del Sur, generando una emergencia humanitaria que afecta a la población civil.

Más noticias de Colombia