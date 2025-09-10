El fútbol, con su poder de generar historias inesperadas, nos regaló una escena memorable tras el pitazo final del partido que le dio a Bolivia el paso al repechaje mundialista.

El protagonista de esta emotiva secuencia fue el arquero Carlos Lampe, quien a sus 38 años y después de más de una década de decepciones con su selección, finalmente pudo celebrar un logro trascendental: la posibilidad de luchar por un cupo en el Mundial.

En medio de la euforia por la clasificación, Lampe se dejó llevar por la emoción. El veterano portero, que ha defendido el arco de “La Verde” por más de 15 años y ha sido testigo de innumerables fracasos, se desplomó en el césped, gritando y llorando de alegría.

Era un desahogo genuino, la liberación de la frustración acumulada a lo largo de los años y el éxtasis por alcanzar un objetivo largamente anhelado.

¡Un colombiano más! La sorprendente celebración de Carlos Lampe, portero de Bolivia

Pero lo que hizo aún más especial este momento fue un detalle que no pasó desapercibido. Cuando Lampe salió festejar con el público, con una camiseta que llamó la atención: la de la Selección Colombia.

Esta imagen, una secuencia que conmueve a cualquier aficionado al fútbol, rápidamente se viralizó, generando asombro y curiosidad.

Aunque no se ha revelado el motivo exacto de por qué el portero boliviano optó por usar la camiseta de otro país para una celebración tan histórica, el gesto subraya la singularidad de su festejo.

La imagen de Lampe, un arquero boliviano que celebra con la camiseta colombiana, se interpretó como un agradecimiento a los colombianos que jugaron limpio y lucharon por una victoria que a ellos les favoreció.

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia, festejó el pase a repechaje con la camiseta de Colombia. El histórico arquero de ‘La Verde’ sueña con ir a un Mundial por primera vez. pic.twitter.com/4BinE4ORLC — Habla Deportes (@HablaDeportes) September 10, 2025

