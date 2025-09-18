Resumen: Un ataque en Anorí contra una base militar deja un soldado herido. Las autoridades vinculan el hecho a operativos contra la minería ilegal en el Nordeste antioqueño.

Disidencias de las Farc atacaron una base militar en Anorí y dejaron un militar herido

La situación de orden público en el Nordeste de Antioquia se ha vuelto a complicar tras un ataque en Anorí contra una base militar el pasado miércoles, 17 de septiembre.

Según los primeros reportes, el hostigamiento, que incluyó el lanzamiento de explosivos y ráfagas de fusil, habría sido perpetrado presuntamente por el frente 36 de las disidencias de las Farc, lo que provocó una rápida reacción de las tropas.

El ataque dejó a un militar herido, quien fue atendido por el equipo médico. El alcalde Gustavo Silva confirmó el hecho a un medio de comunicación, señalando que, además, tres civiles que pasaban por el lugar en una moto sufrieron un accidente.

Afortunadamente, los civiles ya fueron dados de alta del hospital, y el mandatario aseguró que, “gracias a Dios no hubo ningún hecho que lamentar”.

El ataque a la base militar, que se produce en medio de una escalada de violencia en el departamento, estaría directamente relacionado con los recientes operativos contra la minería ilegal en la región.

Según el mandatario local, las operaciones que se realizaron en el cañón del río Porce, entre Amalfi y Anorí, habrían provocado la violenta respuesta del grupo armado.

Ante la tensa situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta de X y advirtió que la disputa por las rentas criminales de la minería ilegal y el narcotráfico sigue siendo el principal motor de la violencia.

