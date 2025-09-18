La Selección Colombia Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, disputó un vibrante encuentro en Asunción que terminó en empate ante Paraguay.

El compromiso comenzó con la característica intensidad del equipo colombiano, mientras que la selección paraguaya intentó imponer una presión alta en campo rival para dominar el balón.

A medida que transcurrían los minutos, el partido se fue nivelando, logrando Colombia, gracias a su presión constante, anular el juego propuesto por los locales.

Durante la primera mitad, el partido se mantuvo parejo, con ambos equipos generando oportunidades de gol que, sin embargo, no se concretaron.

El marcador se mantuvo inamovible, finalizando los primeros 45 minutos con un 0-0 que reflejaba la paridad en el campo.

En la etapa complementaria, el equipo colombiano demostró una clara intención ofensiva, adelantando sus líneas y tomando el control total del juego.

Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

Los dirigidos por Torres movieron la pelota con criterio, encontrando los espacios necesarios para desequilibrar.

El esfuerzo se vio recompensado en el minuto 72, cuando Joel Canchimbo logró anotar el primer gol del partido para la ‘Sele’, poniendo momentáneamente la ventaja para Colombia.

A pesar de ir en desventaja, Paraguay reaccionó de inmediato, lanzándose al ataque en los minutos finales del compromiso en búsqueda del empate.

Su persistencia tuvo frutos, logrando marcar la paridad en el marcador justo antes del pitazo final, sellando un empate en Asunción.

Colombia formó con Jordan García (A), Carlos Sarabia, Simón García y Yeimar Mosquera, Juan Arizala.

Asimismo con Miguel Landázuri, José Cavadia, Jordan Barrera; Joel Canchimbo, Kevin Álvarez y Royner Benítez.

La sub20 ahora se prepara para medirse a México en un nuevo compromiso amistoso preparatorio.

