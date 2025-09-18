Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

    • Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

    Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay
    Colombia Sub-20 empató con Paraguay en amistoso, con gol de Canchimbo, preparándose para México con carácter y control de juego ofensivo. Foto: FCF
    Compartir:
    • Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

    Resumen: La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, empató con Paraguay en un vibrante encuentro amistoso disputado en Asunción, mostrando carácter tras un inicio intenso y parejo. El partido se mantuvo sin goles en el primer tiempo, pero en la etapa complementaria, Colombia tomó el control y se adelantó en el marcador gracias a un gol de Joel Canchimbo en el minuto 72. A pesar de la ventaja, la persistencia de Paraguay en los minutos finales rindió frutos, logrando el gol del empate justo antes del pitazo final. Este resultado sella un empate para la Sub-20 colombiana, que ahora se prepara para enfrentar a México en su próximo compromiso amistoso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, disputó un vibrante encuentro en Asunción que terminó en empate ante Paraguay.

    El compromiso comenzó con la característica intensidad del equipo colombiano, mientras que la selección paraguaya intentó imponer una presión alta en campo rival para dominar el balón.

    A medida que transcurrían los minutos, el partido se fue nivelando, logrando Colombia, gracias a su presión constante, anular el juego propuesto por los locales.

    Durante la primera mitad, el partido se mantuvo parejo, con ambos equipos generando oportunidades de gol que, sin embargo, no se concretaron.

    El marcador se mantuvo inamovible, finalizando los primeros 45 minutos con un 0-0 que reflejaba la paridad en el campo.

    En la etapa complementaria, el equipo colombiano demostró una clara intención ofensiva, adelantando sus líneas y tomando el control total del juego.

    1 Seleccion 2 1

    Colombia Sub-20. Foto: FCF

    Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

    Los dirigidos por Torres movieron la pelota con criterio, encontrando los espacios necesarios para desequilibrar.

    El esfuerzo se vio recompensado en el minuto 72, cuando Joel Canchimbo logró anotar el primer gol del partido para la ‘Sele’, poniendo momentáneamente la ventaja para Colombia.

    A pesar de ir en desventaja, Paraguay reaccionó de inmediato, lanzándose al ataque en los minutos finales del compromiso en búsqueda del empate.

    Su persistencia tuvo frutos, logrando marcar la paridad en el marcador justo antes del pitazo final, sellando un empate en Asunción.

    Colombia formó con Jordan García (A), Carlos Sarabia, Simón García y Yeimar Mosquera, Juan Arizala.

    Asimismo con Miguel Landázuri, José Cavadia, Jordan Barrera; Joel Canchimbo, Kevin Álvarez y Royner Benítez.

    La sub20 ahora se prepara para medirse a México en un nuevo compromiso amistoso preparatorio.

    1 Seleccion 3 1

    Colombia Sub-20. Foto: FCF

    Más noticias de deporte

    Noticias relacionadas

    Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

    ¡Noche de Sudamericana! Once Caldas va por un cupo entre los 4 grandes del continente

    ¡Qué se vayan todos! Millonarios eliminado de la Copa por Envigado

    ¡Oro y Bronce! Colombia arrasa en el inicio de la ruta con Geiny Pájaro y Kollin Castro en el Mundial de Patinaje

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Esposa de Vicente Sánchez, técnico uruguayo, calentó las redes sociales de Atlético Nacional

    Esposa de Vicente Sánchez, técnico uruguayo, calentó las redes sociales de Atlético Nacional

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]