Brutal ataque armado deja un policía muerto y varios heridos en Caquetá

Resumen: Un ataque armado en Cartagena del Chairá, Caquetá, dejó un policía muerto y varios heridos. Autoridades investigan y refuerzan la seguridad en la zona.

El reciente ataque armado registrado en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, dejó como saldo la muerte de un uniformado de la Policía y varias personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió mientras un grupo de policías realizaba labores de patrullaje en un sector conocido por su actividad residencial.

En ese momento, fueron sorprendidos por hombres armados que habrían utilizado fusiles para perpetrar el ataque armado, generando pánico entre la comunidad.

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La víctima fatal fue identificada como un patrullero oriundo del Tolima, quien habría recibido un impacto en la zona abdominal durante la agresión. En el mismo episodio, tres uniformados más y un civil resultaron heridos, por lo que fueron evacuados hacia un centro asistencial en Florencia, donde reciben atención médica y, según informes oficiales, permanecen estables.

Tras lo ocurrido, se activaron operativos conjuntos entre la Fuerza Pública para ubicar a los responsables, quienes, según hipótesis iniciales, pertenecerían a estructuras armadas ilegales que operan en la zona y mantienen disputas por el control territorial y economías ilícitas.

Este nuevo hecho se suma a las alertas emitidas por organismos de control sobre los riesgos que enfrenta la población civil en esta región, donde se han reportado situaciones como desplazamientos, confinamientos y otras afectaciones a la seguridad.

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