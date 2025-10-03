Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un guardián del Inpec murió y dos más resultaron heridos en un ataque armado frente a la cárcel La Modelo en Bogotá. Autoridades investigan posible autoría del grupo Mago.

Ataque armado contra guardianes del Inpec frente a La Modelo en Bogotá

Tres guardianes fueron atacados con arma de fuego frente a la cárcel La Modelo en Bogotá, en un hecho que dejó como saldo un funcionario muerto y dos más heridos de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Muñoz, y resultaron heridos los dragoneantes Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete, quienes permanecen en centros asistenciales con pronóstico reservado.

De acuerdo con las primeras versiones, cuatro sujetos en dos motocicletas abrieron fuego contra los funcionarios, cuando estos se dirigían a su lugar de trabajo.

Las autoridades investigan la autoría del ataque, que podría estar relacionado con amenazas recientes del grupo criminal Mago (Muerte a Guardianes Opresores), considerado filial de la organización delincuencial La Inmaculada de Tuluá.

La Fiscalía en Bogotá abrió una investigación formal y recopiló videos de seguridad que muestran el momento exacto del atentado, mientras que la Policía y el Inpec reforzaron la seguridad en el área.

Un consejo extraordinario de seguridad fue convocado en la mañana del pasado jueves por el director del Inpec y el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, para definir medidas inmediatas de protección y esclarecer las causas de este nuevo ataque criminal.

