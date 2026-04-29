Resumen: La emergencia comenzó a reportarse sobre las 9:45 p.m. del martes. De acuerdo con la información preliminar entregada desde el lugar de los hechos, se trató de un choque de alta gravedad que involucró vehículos particulares.

¡Tragedia en la vía al occidente! Un muerto y más de 10 horas de cierre por grave accidente entre Medellín y San Jerónimo

Minuto30.com .- Una noche trágica se vivió en la ruta que conecta al Valle de Aburrá con el occidente antioqueño. Un grave siniestro vial registrado en la noche del martes 28 de abril dejó un saldo fatal y provocó el cierre total de la vía Medellín – San Jerónimo, a la altura de la jurisdicción de Ebéjico, paralizando el tráfico durante más de 10 horas.

Este importante corredor vial ya opera con normalidad, tras una ardua noche de labores por parte de los organismos de emergencia.

El fatídico choque nocturno

La emergencia comenzó a reportarse sobre las 9:45 p.m. del martes. De acuerdo con la información preliminar entregada desde el lugar de los hechos, se trató de un choque de alta gravedad que involucró vehículos particulares.

La magnitud del impacto fue tal, que las autoridades y organismos de socorro tuvieron que desplazarse de inmediato al sitio para atender la situación. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de al menos una persona en el lugar del siniestro; la víctima mortal fue identificada preliminarmente como la pasajera de uno de los vehículos particulares involucrados.

Una larga noche de cierre total

Debido a la gravedad del accidente, la necesidad de atender a los posibles heridos y las labores de inspección técnica del cadáver por parte de las autoridades forenses, el corredor vial tuvo que ser cerrado en su totalidad.

La Secretaría de Movilidad de Medellín (@movilidad_med) documentó el avance de la contingencia a través de su cuenta en X:

10:15 p.m. (28 de abril): Se anuncia el primer cierre total de la vía a la altura de Ebéjico, recomendando rutas alternas a los viajeros nocturnos.

5:06 a.m. (29 de abril): Tras toda una madrugada de labores de peritaje y remoción de los vehículos destruidos, la entidad confirmó que el cierre total se mantenía, afectando el flujo vehicular de la mañana.

Paso a un carril

Luego de más de 10 horas de parálisis, por fin hay un respiro para los conductores que se encuentran represados en la zona.

A las 7:41 a.m. de este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Movilidad confirmó la apertura parcial del corredor:

“A esta hora se habilita una calzada en contraflujo, en la vía Medellín – San Jerónimo a la altura de Ebéjico”.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores que transitan por este sector para que lo hagan con máxima precaución, reduciendo la velocidad y acatando las indicaciones del personal en vía, ya que el paso a un solo carril genera lentitud en los tiempos de desplazamiento.