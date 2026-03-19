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    ¡Balacera en plena cancha! Ataque armado desata pánico en torneo de fútbol en Concordia

    Lo que era un partido tranquilo terminó en pánico total. Ataque armado obligó a familias a correr por sus vidas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Balacera en plena cancha! Ataque armado desata pánico en torneo de fútbol en Concordia
    Foto de archivo.
    ¡Balacera en plena cancha! Ataque armado desata pánico en torneo de fútbol en Concordia

    Resumen: Ataque armado en cancha de Concordia interrumpió torneo de fútbol y generó pánico entre asistentes; autoridades investigan.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Momentos de angustia y terror se vivieron en el municipio de Concordia, Antioquia, luego de que un ataque armado irrumpiera en un torneo de fútbol que se desarrollaba con normalidad y en presencia de decenas de familias.

    El hecho ocurrió en la tarde del pasado miércoles 18 de marzo, en la cancha Lázaro Restrepo, ubicada en el casco urbano. Cuando dos hombres armados ingresaron y, al parecer, dispararon contra un joven que se encontraba en las graderías.

    De acuerdo con versiones de testigos, se escucharon múltiples detonaciones que desataron el pánico entre los asistentes, incluidos varios menores de edad.

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    En medio del caos, las personas corrieron para resguardarse mientras algunos proyectiles impactaron la estructura metálica de las tribunas.

    Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al sitio para asegurar la zona e iniciar las labores de inspección. Asimismo, se activaron operativos para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles de este hecho violento que alteró la tranquilidad del municipio.

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