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    ¿Y qué pasó con la plata? Procuraduría suspende provisionalmente al interventor de Asmet Salud EPS

    Buscan establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    ¿Y qué pasó con la plata? Procuraduría suspende provisionalmente al interventor de Asmet Salud EPS

    Resumen: El organismo de control trata de establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., Lain Eduardo López Martínez por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios.

    Asimismo, el ente disciplinario decidió abrir investigación a los exagentes especiales interventores de la misma EPS, desde la vigencia 2023 a la fecha: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

    La delegada para la Vigilancia Administrativa busca esclarecer si los funcionarios públicos incumplieron con sus obligaciones, debido a que, al parecer, se incrementaron las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), acciones de tutelas e incidentes de desacato durante la intervención forzosa administrativa de la EPS.

    Además, el organismo de control trata de establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad, en el aumento de la siniestralidad, de una contratación irregular y de los pasivos; como también, en una posible disminución del patrimonio, los activos, las condiciones tecnocientíficas y administrativas de esta.

    Esta decisión obedece a las visitas preventivas realizadas por el ente de control para corroborar si las acciones de los servidores públicos, desde la medida de la Superintendencia Nacional de Salud, presuntamente no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, sino, por el contrario, una presunta precaria e ineficiente atención para los 1.585.721 afiliados, 96% de ellos del régimen subsidiado. Por lo tanto, se ordenaron las prácticas de pruebas necesarias que aclaren los hechos que son motivos de la presente investigación.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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