Resumen: Ataque masivo de abejas africanizadas en Centro de Vida de Valledupar deja un adulto mayor muerto y 15 heridos. La tragedia se desató por una poda.

Enjambre de abejas africanizadas mata a un adulto mayor y deja 15 heridos en Valledupar

Una lamentable emergencia se registró en Valledupar, Cesar, luego de que un enjambre de abejas africanizadas atacara masivamente a los adultos mayores residentes de un Centro de Vida en el barrio Mayales.

El trágico suceso dejó un hombre de la tercera edad fallecido y al menos 15 personas más gravemente heridas, quienes tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

La víctima fatal fue identificada como Eurípides. El hombre ingresó a la Clínica Médicos Centro sin pulso y, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció poco después.

La secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina, confirmó a El Pilón la causa del deceso: “falleciendo por un shock hipovolémico, consecuencia de la intoxicación y un paro respiratorio”.

El violento ataque se desencadenó de forma accidental, según la información preliminar manejada por las autoridades. La situación se generó debido a una poda de árboles en la zona.

«La persona que realizaba el trabajo no sabía que había un panal, lo golpeó y las abejas africanizadas se desplazaron hacia el Centro de Vida», explicó la secretaria de Salud.

Organismos de socorro, incluida la Defensa Civil Colombiana, hicieron presencia en el sitio para controlar el enjambre y gestionar el traslado de los afectados, muchos de los cuales presentaban graves lesiones en diversas partes del cuerpo y aún reciben atención médica especializada.

Las 15 personas heridas se encuentran bajo supervisión médica, psicológica y gerontológica adecuada para tratar las complicaciones derivadas de las múltiples picaduras.

En la Defensa Civil Colombiana cuidamos de todos ! #Cesar #Valledupar/ Control y manejo de abejas en un centro de adulto mayor pic.twitter.com/YZHcMY64bh — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) October 21, 2025

