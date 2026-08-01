Resumen: Un ataque armado registrado este sábado en un restaurante de Florida, Valle del Cauca, dejó dos personas muertas y dos heridas. Entre los lesionados está Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del resguardo Kwesx Yu Kiwe, quien permanece en estado crítico. La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa denunció el atentado y pidió acompañamiento de organismos de derechos humanos, mientras la Policía adelanta las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del hecho.

¡Ataque a tiros en restaurante del Valle! Mueren dos personas y un líder indígena lucha por su vida

Un ataque armado ocurrido durante la tarde de este sábado 1 de agosto en Florida, Valle del Cauca, dejó dos personas muertas y dos más heridas, según el balance preliminar conocido hasta el momento. Entre los lesionados está Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del resguardo indígena Kwesx Yu Kiwe, quien permanece en estado crítico.

El hecho ocurrió cerca de las 2:50 p. m. en un establecimiento comercial ubicado en la calle 7, entre las carreras 14 y 15, en un sector cercano al punto donde suelen ubicarse los buses que cubren la ruta entre Florida y Miranda, Cauca.

Según la información preliminar, varios hombres armados llegaron al restaurante y dispararon contra quienes se encontraban allí. Tras la agresión, los heridos fueron trasladados a la Clínica Las Américas para recibir atención médica.

La Policía acudió al lugar y acordonó la zona para adelantar las primeras diligencias. Entre las labores de investigación se encuentra la revisión de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y la búsqueda de elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y la posible ruta de escape de los responsables.

Denuncian ataque contra autoridad indígena

La representante a la Cámara Ana Erazo denunció públicamente el atentado y señaló que la agresión se produjo mientras se desarrollaba una reunión de autoridades indígenas en Florida.

De acuerdo con la congresista, el ataque habría tenido como objetivo a Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe. Ante la situación, pidió un despliegue de las autoridades para garantizar la seguridad y atención de las personas afectadas.

Erazo también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para fortalecer las medidas de protección para líderes sociales, habitantes y comunidades indígenas.

Pueblo Nasa se pronunció

La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca aseguró que el ataque estaba dirigido contra Gutiérrez.

“Hombres desconocidos atentaron contra la vida de la Autoridad Mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, Julián Mauricio Gutiérrez, quien se encuentra en estado Crítico”, señaló la organización.

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La entidad indicó que entre las víctimas habría integrantes de la comunidad indígena y funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según su reporte, Andrés Machín, escolta de esa entidad, murió después de resultar herido, mientras que Jhon Lemus, también integrante de la UNP, quedó gravemente lesionado.

La organización reportó además la muerte de un comunero indígena. Sin embargo, existen diferencias en la información difundida sobre su identidad, por lo que este dato aún no ha sido confirmado oficialmente.

La Consejería pidió acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP-OEA.

Continúa la investigación

Por ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque a un grupo específico ni han establecido públicamente el motivo de la agresión. Tampoco han confirmado todos los datos entregados por la organización indígena sobre las víctimas.

El atentado se registró pocos días antes de la posesión presidencial prevista en Cali, en medio de un dispositivo de seguridad anunciado por la Gobernación del Valle del Cauca, que contempla más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública y la priorización de municipios como Florida.

Las autoridades deberán establecer si Gutiérrez era el objetivo específico del ataque y quiénes fueron los responsables. La investigación permanece en curso.