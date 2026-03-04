Resumen: Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Cali repelió un ataque en su contra en el barrio Los Almendros, resultando en la muerte del presunto sicario, un joven venezolano sin antecedentes judiciales. Las autoridades investigan si se trató de un intento de homicidio dirigido al escolta o de un hurto frustrado, mientras se analizan cámaras y posibles cómplices en la zona.

¡Ataque frustrado en Cali! Escolta de la UNP neutraliza a presunto sicario en Los Almendros

Un hecho que generó alarma en el barrio Los Almendros, al norte de Cali, dejó como resultado la muerte de un presunto agresor luego de intentar asesinar a un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los hechos ocurrieron en la intersección de la carrera 1J con calle 59, cuando el funcionario se disponía a retirar su vehículo de un parqueadero.

De acuerdo con videos de seguridad que circulan en redes sociales, un joven se acercó al automóvil e intentó intimidar al escolta, aparentemente con un arma de fuego apuntando hacia la puerta. Ante la amenaza inmediata, el funcionario reaccionó disparando varias veces, provocando que el presunto atacante quedara tendido con heridas graves sobre la vía.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó posteriormente que el joven, de nacionalidad venezolana, falleció en el sitio. Según el reporte oficial, el joven no contaba con antecedentes judiciales.

Investigación y legítima defensa

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, explicó Caracol Radio que el escolta logró repeler el ataque y neutralizar al presunto delincuente. “Un miembro de la UNP iba a ser asesinado, logró repeler el ataque y dar de baja al presunto delincuente”, señaló Rodríguez.

Actualmente se adelanta un proceso judicial para determinar si la actuación del escolta se enmarca dentro de la figura de legítima defensa. Las autoridades recordaron que el arma utilizada contaba con todos los permisos legales para el servicio de protección.

Contexto de seguridad y medidas preventivas

Este incidente se suma a la serie de episodios violentos que se han registrado en los primeros días de marzo en Cali, lo que ha despertado preocupación entre la comunidad por la seguridad en distintas zonas de la ciudad. La Policía Metropolitana mantiene vigilancia reforzada en la zona y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer si el joven actuaba solo o contaba con posibles cómplices en motocicletas cercanas.

El hecho evidencia los riesgos que enfrentan los escoltas de la UNP y resalta la importancia de contar con protocolos de seguridad claros, así como sistemas de monitoreo que permitan reconstruir los hechos y esclarecer rápidamente la dinámica de los ataques. Mientras continúa la investigación, la comunidad permanece atenta a los resultados del proceso judicial y a la eventual identificación de otros implicados, si los hubiera.