Escándalo en Buckingham: El príncipe Andrés es arrestado por vínculos con Jeffrey Epstein

En un hecho sin precedentes para la monarquía moderna, la policía británica arrestó este jueves, 19 de febrero, al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

La detención se produjo a primera hora de la mañana en su residencia de Sandringham, coincidiendo irónicamente con su cumpleaños número 66.

Según confirmó la Thames Valley Police, la medida responde a una investigación por el presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras revelarse nuevos y comprometedores detalles sobre su estrecha relación con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

La captura del exduque de York se fundamenta en correos electrónicos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos documentos sugieren que Andrés habría utilizado su posición como enviado comercial del Reino Unido (2001-2011) para filtrar información gubernamental confidencial a Epstein.

Las autoridades investigan si el príncipe compartió reportes del Tesoro británico y facilitó contactos de alto nivel en beneficio del financiero estadounidense, aprovechando viajes oficiales financiados con fondos públicos.

Esta conducta ha sido calificada de “alarmante” por parlamentarios británicos, quienes exigen que se aclare si la seguridad nacional fue comprometida.

Además de los delitos financieros y de tráfico de influencias, el despliegue policial en las propiedades de Norfolk y Berkshire busca pruebas sobre el presunto uso de bienes reales para actividades ilícitas.

Se investiga si el príncipe introdujo mujeres a palacio de forma irregular mediante códigos cifrados y si utilizó el avión privado de Epstein para trasladar jóvenes. Mientras Buckingham Palace ha manifestado su apoyo incondicional a las autoridades, el país observa atónito cómo un miembro de la familia real termina bajo custodia, bajo la premisa de que, ante la conducta penal, nadie está por encima de la ley.

