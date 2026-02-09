Resumen: Fiscalía envió a la cárcel a alias ‘Cartagena’ y ‘Soledeño’ por atacar con 11 puñaladas a un Mayor de la Policía en el barrio Modelia de Bogotá.

Cárcel para hombres que atacaron con 11 puñaladas a un Mayor de la Policía en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres, conocidos con los alias de ‘Cartagena’ y ‘Soledeño’, señalados como los presuntos responsables de un brutal ataque contra un Mayor de la Policía Nacional.

Los hechos, que por poco terminan en tragedia, ocurrieron el pasado 20 de enero en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, cuando el oficial fue abordado por los delincuentes mientras caminaba hacia su lugar de residencia.

De acuerdo con el material probatorio, la víctima fue intimidada inicialmente con un arma traumática y un elemento cortopunzante tras ser emboscado por los sujetos, quienes se ocultaban entre unos arbustos del parque principal del sector.

Durante el violento forcejeo, los asaltantes arrojaron al uniformado al piso y le propinaron cerca de 11 heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

La intención de los agresores era despojarlo de sus pertenencias de valor, entre las que se encontraban una cadena y una pulsera de oro, un reloj, dinero en efectivo y su teléfono celular.

Lea también: Medellín garantiza transporte gratuito para más de dos mil niños de Buen Comienzo

A pesar de que la víctima fue intimidada y herida de gravedad, logró ser auxiliada por la comunidad y trasladada a un centro médico donde los profesionales de la salud lograron salvarle la vida. Tras semanas de labores investigativas adelantadas por el CTI y la Policía de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura contra los sospechosos en diferentes sectores de la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados y en grado de tentativa.

En el desarrollo de las audiencias concentradas, y ante la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos procesados.

Aunque los alias ‘Cartagena’ y ‘Soledeño’ no aceptaron los cargos, deberán enfrentar el juicio tras las rejas.

Las autoridades recordaron la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea 123 para fortalecer estos procesos investigativos y garantizar que la lucha contra el crimen en Bogotá sea efectiva.

Más noticias de Bogotá