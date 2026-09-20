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    Cifras históricas: Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín cierra con 560 mil asistentes y ventas por $11 mil millones

    Tras la exitosa participación de Corea del Sur, la Comunidad de Madrid será la región protagonista para el próximo año

    Publicado por: SoloDuque

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    Cifras históricas: Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín cierra con 560 mil asistentes y ventas por $11 mil millones

    Resumen: Estos resultados apalancan la estrategia y preparación de la ciudad en su objetivo de consolidarse como la Capital Mundial del Libro en 2027.

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    Minuto30.com .- El alcalde Federico Gutiérrez presentó el balance final de la edición número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura, destacando un incremento significativo en la asistencia y un fuerte impacto económico para la ciudad tras 10 días de programación.

    Los datos clave que dejó el evento:

    Asistencia masiva: La feria reunió a 560.000 personas, superando en 60.000 la cifra del año anterior. La Alcaldía destacó la alta participación ciudadana de los estratos 1, 2 y 3.

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    Impacto económico: Las ventas reportadas en la muestra comercial superaron la barrera de los 11.000 millones de pesos.

    Fomento educativo: El espacio ‘Jardín Lectura Viva’ recibió a 110.000 visitantes. De esta cifra, 6.000 fueron estudiantes que viajaron desde 50 municipios de Antioquia para asistir al evento.

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    Programación cultural: Se desarrollaron más de 3.600 actividades gratuitas y 366 lanzamientos de libros, respaldados por la presencia de más de 400 invitados locales, nacionales e internacionales.

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    Tras agradecer la participación de Corea del Sur como país invitado en esta edición, Gutiérrez anunció que la Comunidad de Madrid será la región protagonista para el próximo año.

    Estos resultados apalancan la estrategia y preparación de la ciudad en su objetivo de consolidarse como la Capital Mundial del Libro en 2027.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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