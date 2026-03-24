Resumen: El alcalde Gutiérrez abrió la Asamblea de Asocapitales en Medellín con críticas al Gobierno Petro y el anuncio de un proyecto de ley para mayor autonomía financiera de las ciudades. Cuatro ejes estratégicos marcan la agenda.

‘Espero que llegue un presidente que quiera a las regiones’: el llamado de Fico Gutiérrez en Asocapitales

Con una agenda centrada en la autonomía territorial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lideró este lunes 24 de marzo la apertura de la 27ª Asamblea General Ordinaria de Asocapitales, el encuentro que reúne a los alcaldes de las principales ciudades del país en la capital antioqueña durante dos días.

Desde el inicio, Gutiérrez dejó claro que la cumbre no es un espacio para quejarse del Gobierno Nacional, sino para construir soluciones desde las regiones. Sin embargo, no esquivó la realidad: “A Medellín y a otras ciudades no llega un peso del gobierno nacional. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros solos. Eso es la realidad”, afirmó el mandatario antes del inicio formal de la reunión.

Sin diálogo con el Gobierno

El alcalde reveló que en casi cuatro años de gobierno, solo ha habido una reunión formal con el presidente Gustavo Petro, ocurrida en mayo de 2024, y que desde entonces el ejecutivo nacional no ha buscado espacios de trabajo conjunto con los mandatarios locales.

“El presidente cuando va a las regiones va a reunirse con los peores bandidos, pero no se sienta ni con alcaldes ni con gobernadores”, afirmó Gutiérrez.

Una hoja de ruta para las ciudades

Uno de los anuncios más importantes del día fue la presentación de un proyecto de ley para modificar el Sistema de Transferencias de la Nación, con el objetivo de garantizar mayor autonomía financiera para los municipios y reducir su dependencia del presupuesto central.

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La agenda del encuentro gira en torno a cuatro ejes estratégicos que los alcaldes identificaron como los retos más urgentes del país urbano: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, sostenibilidad financiera e instrumentos de financiamiento territorial, crecimiento económico y generación de empleo, e infraestructura urbana y vivienda sostenible.

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En paralelo a la asamblea de alcaldes, se realizó el Encuentro de Gestoras y Gestores Sociales, liderado por la primera dama de Medellín, Margarita Gómez, con enfoque en políticas de cuidado y prevención de violencias contra las comunidades más vulnerables.

El mandatario cerró su intervención con un mensaje de cara al próximo ciclo electoral del país: “Yo espero que llegue un presidente que quiera a las regiones, que quiera a las ciudades, que quiera a la gente y que llegue a trabajar con las autoridades locales y regionales”.

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