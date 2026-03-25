Resumen: Los alcaldes de las 32 ciudades capitales cerraron Asocapitales en Medellín con una conclusión unánime: el Gobierno Petro los abandonó y son las ciudades las que están sosteniendo al país. Gutiérrez lideró las conclusiones.

¡No hay plata y la salud se cae! El duro reclamo de los alcaldes de Colombia tras dos días de cumbre en Asocapitales

Con un diagnóstico contundente sobre el estado del país y una hoja de ruta para el futuro, los alcaldes de las 32 ciudades capitales de Colombia cerraron este miércoles 25 de marzo, la 27ª Asamblea General de Asocapitales en Medellín, con una conclusión que resonó en ambas jornadas: son las ciudades y las regiones las que están sosteniendo a Colombia.

El encuentro inició en el Centro Administrativo de Medellín y cerró con el foro “El poder de las Ciudades Capitales” en el Jardín Botánico, dejó sobre la mesa cinco grandes coincidencias entre mandatarios de distintas corrientes políticas: la necesidad urgente de autonomía financiera territorial, el abandono del gobierno central en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura, y la urgencia de construir una agenda común de cara al próximo gobierno nacional.

El diagnóstico del alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lideró la asamblea como ciudad anfitriona, fue el más directo al resumir las conclusiones: “La Paz Total le entregó el país al ELN, a las FARC, al Clan del Golfo y a las peores estructuras criminales. Ese fue el pago que le hizo Petro por el apoyo que le dieron en las elecciones”.

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Y añadió algo que, según él, no es solo su opinión: “Todos los alcaldes de Ciudades Capitales, hasta los que eran afines al Gobierno Nacional, están desesperados y dicen que el Gobierno Nacional los dejó tirados. No lo digo yo, lo dicen ellos”.

Uno de los debates más intensos de la asamblea giró en torno a la autonomía financiera de los municipios. Los mandatarios coincidieron en que el modelo actual de transferencias nacionales es insuficiente, politizado y no responde a las necesidades reales de los territorios.

En ese marco, se discutió la estructuración de un proyecto de ley para modificar el Sistema de Transferencias de la Nación, una iniciativa que busca que las ciudades puedan planificar y ejecutar sin depender de decisiones del ejecutivo central.

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Gutiérrez fue enfático en que el objetivo de la cumbre trasciende lo político: “La política no puede ser de egos. El objetivo común de los alcaldes debe ser salvar a Colombia mediante el fortalecimiento de las ciudades”.

Una agenda para el próximo gobierno

Más allá del balance crítico, Asocapitales salió de Medellín con una hoja de ruta concreta estructurada en cuatro ejes: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, sostenibilidad financiera e instrumentos de financiamiento territorial, crecimiento económico y generación de empleo, e infraestructura urbana y vivienda sostenible.

Estas propuestas buscan influir directamente en las decisiones del próximo gobierno nacional, que tomará posesión en agosto de 2026.

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