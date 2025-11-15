¡Así quedó el Canal Comuneros en Bogotá! Caen 20 cambuches y salen dos toneladas de basura tras megaoperativo

Resumen: En una intervención integral, el Distrito recuperó el Canal Comuneros al desmontar 20 cambuches, retirar más de dos toneladas de residuos e incautar armas blancas. Durante el operativo se registraron 25 personas, 13 de ellas en condición de calle, y una aceptó atención en el hogar de paso Bacatá. La acción buscó eliminar focos de inseguridad y mejorar la convivencia en este corredor de Los Mártires.

En una intervención integral liderada por entidades del Distrito, el Canal Comuneros, ubicado entre la carrera 27 y la carrera 30, fue objeto de una jornada de limpieza y recuperación que permitió desmontar 20 cambuches y recolectar más de dos toneladas de residuos sólidos acumulados en el sector.

El operativo buscó limpiar zonas verdes y senderos, recuperar el espacio público y eliminar puntos críticos que favorecían la acumulación de basuras y la comisión de delitos. Durante la jornada, las autoridades incautaron cinco armas blancas, entre cuchillos y navajas de gran tamaño, que, según la Policía, podrían haber sido utilizadas para hurtos u otros delitos nocturnos.

“La recuperación del espacio público y la intervención de estos puntos críticos son claves para devolverle tranquilidad a la ciudadanía. No vamos a permitir que estructuras improvisadas se conviertan en focos de inseguridad ni que el espacio público sea tomado por dinámicas que afectan la convivencia”, afirmó César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En total, se hizo el registro de 25 personas presentes en el sector, de las cuales 13 se encontraban en condición de calle. Una de ellas decidió aceptar la oferta institucional del Distrito y fue trasladada al hogar de paso Bacatá, donde recibirá acompañamiento psicosocial, atención médica, alimentación y herramientas para iniciar un proceso de rehabilitación con miras a salir de la calle.

La intervención contó con la articulación de varias entidades del Distrito y del Estado: la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Alcaldía Local de Los Mártires, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Ejército. Juntos realizaron recorridos, inspecciones y acciones de control en este punto crítico, identificado por las autoridades por su impacto negativo en la convivencia ciudadana.

Este tipo de acciones integrales no solo busca desarticular factores de riesgo y mejorar la seguridad en la ciudad, sino también abrir oportunidades de acompañamiento social para las personas en situación de vulnerabilidad.

La Secretaría de Seguridad recordó a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, clave para garantizar sanciones y procesos investigativos que fortalezcan la lucha contra el crimen en Bogotá.