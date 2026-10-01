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Resumen: Un video muestra cómo un carro embistió a varias personas durante una riña en Suba, Bogotá. El conductor huyó y las autoridades investigan lo ocurrido.

Carro embistió a varias personas en plena riña en Suba y se voló

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un carro embiste a varias personas que participaban, al parecer en una riña en la localidad de Suba, en Bogotá. El conductor huyó del lugar y hasta ahora no ha sido identificado.

Según lo conocido hasta el momento, el hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre. Todo comenzó con una presunta riña dentro de un establecimiento comercial de Suba, cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

De repente, aparece un carro de color negro que acelera y, en cuestión de segundos, se lleva por delante a quienes estaban en la pelea. La escena generó pánico entre los presentes.

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Algunos ciudadanos intentaron frenar el vehículo a punta de palos y patadas. Sin embargo, el conductor nunca se detuvo y logró huir.

Hasta ahora no se ha informado si el hecho dejó personas heridas de gravedad, aunque en el video se aprecia que varios de los afectados se levantaron rápidamente. Tampoco se conocen la identidad de quien lo manejaba.

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Las autoridades ya investigan lo ocurrido en Suba para establecer qué desencadenó la riña, por qué el vehículo aceleró de forma repentina y quién iba al volante.

#BOGOTÁ. Un video aficionado registró el momento exacto en que un vehículo arrolló a varias personas en el b/Salitre, loc/Suba. Según testigos, el hecho ocurrió tras una violenta riña que comenzó dentro de un establecimiento comercial de la zona. Por el momento se desconocen las… pic.twitter.com/USWG12LbVu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 1, 2026

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