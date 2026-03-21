Momento en que el menor activa el arma traumática, modificada para ser de mayor letalidad, contra Miguel Uribe Turbay. Foto: Archivo

Resumen: Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, ha sido condenado a más de 22 años de prisión tras reconocer su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado en junio de 2025. Según la Fiscalía, este individuo fue la pieza clave que conectó a los autores materiales con la estructura de la Segunda Marquetalia, encargándose no solo de realizar seguimientos e infiltraciones previas para fotografiar los esquemas de seguridad del político, sino también de suministrar el armamento modificado y coordinar la logística necesaria para el ataque que terminó con la vida del líder opositor.

Así fue como se planeó el atentado contra Miguel Uribe: por fin revelaron todo

El avance de las investigaciones sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha sacado a la luz una operación de seguimiento meticulosa. Según las revelaciones más recientes de la Fiscalía, Simeón Pérez, conocido bajo el alias de ‘El Viejo’, no solo fue un eslabón logístico, sino la “sombra” que vigiló los movimientos del político meses antes del ataque.

El rastro de la infiltración

Uno de los puntos más críticos de la investigación sitúa a ‘El Viejo’ en una reunión política el pasado 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá. Allí, confundido entre los asistentes, el señalado delincuente se habría dedicado a:

Capturar evidencia visual: Tomó fotografías detalladas de los esquemas de seguridad y de los puntos vulnerables durante el evento.

Análisis de rutas: Estudió los puntos de entrada y salida para identificar los momentos de mayor exposición del senador.

Coordinación de campo: Según el ente acusador, esta información fue vital para alimentar el plan criminal que culminaría en el atentado sicarial.

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Una pieza clave en el rompecabezas

Para las autoridades, alias ‘El Viejo’ representa el puente directo entre los ejecutores materiales —como el joven sicario de 15 años y alias ‘Gabriela’— y los autores intelectuales cuya identidad aún es objeto de búsqueda. Su captura en el departamento del Meta fue un golpe estratégico, pues se le atribuye un nivel jerárquico superior al de alias ‘El Costeño’, otro de los coordinadores logísticos ya detenidos.

“Este hombre estuvo presente en varios eventos de Miguel Uribe para hacerle seguimiento y tomar fotografías en medio de la planificación”, señaló la Fiscalía durante las audiencias de imputación.

El estado del proceso del caso Miguel Uribe

Con la reciente medida de aseguramiento impuesta contra Pérez, la justicia busca que este colabore para descifrar quién ordenó y financió el ataque. Hasta el momento, el caso ya deja varias condenas, incluyendo la de Carlos Eduardo Mora (alias ‘Veneco’), sentenciado a 21 años de prisión por transportar a los atacantes bajo la fachada de conductor de plataforma.