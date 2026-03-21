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    ¡Ojo caleños! El lunes festivo hay ‘pico y placa’ en el kilómetro 18, sobre la vía al mar

    “Invitamos a todos los caleños a cumplir con esta medida y a programar sus desplazamientos”: Alcaldía de Cali

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Alcaldía de Cali
    ¡Ojo caleños! El lunes festivo hay ‘pico y placa’ en el kilómetro 18, sobre la vía al mar

    Resumen: La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en el ingreso a Cali, se aplicará el lunes festivo 23 de marzo, regulando el paso de vehículos particulares de manera escalonada, según el último dígito de la placa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el marco del ‘Plan Éxodo y Retorno’ por el puente festivo de marzo, se implementará una medida especial de ‘pico y placa’ en el sector del kilómetro 18, sobre la vía al mar, uno de los corredores con mayor flujo vehicular durante estas fechas.

    La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en el ingreso a Cali, se aplicará el lunes festivo 23 de marzo, regulando el paso de vehículos particulares de manera escalonada, según el último dígito de la placa.

    “En la vía al mar, a la altura del kilómetro 19, se permitirá el ingreso de vehículos particulares de manera organizada. Los vehículos con placa par podrán ingresar entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, y los de placa impar entre las 5:00 y las 7:00 p.m.”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

    Foto: Alcaldía de Cali

    De acuerdo con la disposición…

    | Placas pares (terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8): podrán ingresar entre las 3:00 y las 5:00 p.m.

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    | Placas impares (terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9): podrán ingresar entre las 5:00 y las 7:00 p.m.

    La medida aplica únicamente para vehículos particulares. No obstante y con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la movilidad de otros usuarios, no aplicará para motocicletas, vehículos de transporte público, ni taxis.

    “Invitamos a todos los caleños a cumplir con esta medida y a programar sus desplazamientos con anticipación. Estas acciones buscan mejorar los tiempos de viaje y proteger la vida en las vías”, puntualizó el secretario Moncayo.

    Así recuperamos Cali: con la implementación de estrategias que permitan una circulación más segura, eficiente y organizada, especialmente en temporadas de alta demanda vehicular como los puentes festivos.

    Foto: Alcaldía de Cali

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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