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Resumen: La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en el ingreso a Cali, se aplicará el lunes festivo 23 de marzo, regulando el paso de vehículos particulares de manera escalonada, según el último dígito de la placa.

¡Ojo caleños! El lunes festivo hay ‘pico y placa’ en el kilómetro 18, sobre la vía al mar

En el marco del ‘Plan Éxodo y Retorno’ por el puente festivo de marzo, se implementará una medida especial de ‘pico y placa’ en el sector del kilómetro 18, sobre la vía al mar, uno de los corredores con mayor flujo vehicular durante estas fechas.

La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en el ingreso a Cali, se aplicará el lunes festivo 23 de marzo, regulando el paso de vehículos particulares de manera escalonada, según el último dígito de la placa.

“En la vía al mar, a la altura del kilómetro 19, se permitirá el ingreso de vehículos particulares de manera organizada. Los vehículos con placa par podrán ingresar entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, y los de placa impar entre las 5:00 y las 7:00 p.m.”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

De acuerdo con la disposición…

| Placas pares (terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8): podrán ingresar entre las 3:00 y las 5:00 p.m.

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| Placas impares (terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9): podrán ingresar entre las 5:00 y las 7:00 p.m.

La medida aplica únicamente para vehículos particulares. No obstante y con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la movilidad de otros usuarios, no aplicará para motocicletas, vehículos de transporte público, ni taxis.

“Invitamos a todos los caleños a cumplir con esta medida y a programar sus desplazamientos con anticipación. Estas acciones buscan mejorar los tiempos de viaje y proteger la vida en las vías”, puntualizó el secretario Moncayo.

Así recuperamos Cali: con la implementación de estrategias que permitan una circulación más segura, eficiente y organizada, especialmente en temporadas de alta demanda vehicular como los puentes festivos.