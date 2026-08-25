Así es muy difícil… Hermano de Quintero logró aplazar audiencia de imputación y Fico pide su captura

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Resumen: La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su socio Sebastián Ortega fue aplazada a petición de la defensa, una decisión que desató el rechazo del alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario local denunció la medida como una maniobra dilatoria para evadir la justicia y solicitó formalmente a la Fiscalía hacer efectivas las capturas de los investigados para proteger la integridad de los testigos. Asimismo, Gutiérrez aseguró que la administración distrital, en condición de víctima, exigirá la pronta reprogramación de la diligencia y mantendrá el seguimiento presencial al caso hasta que se esclarezca el presunto desfalco a los recursos públicos del municipio.

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La audiencia de imputación de cargos programada contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y su socio Sebastián Ortega, fue aplazada a solicitud de la defensa de los procesados. La decisión provocó un enérgico rechazo por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la acción como una maniobra para entorpecer el avance judicial.

El mandatario local manifestó su indignación ante la suspensión de la diligencia y acusó a los implicados de recurrir a tácticas dilatorias para eludir sus responsabilidades. «Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar», enfatizó Gutiérrez.

En respuesta al aplazamiento, el alcalde solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que, considerando los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación, haga efectivas las órdenes de captura contra los procesados. Gutiérrez advirtió sobre el riesgo de que la prolongación del proceso comprometa la seguridad o integridad de los testigos del caso.

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Asimismo, la Alcaldía de Medellín, en calidad de víctima en el proceso por el presunto saqueo a las arcas del distrito, confirmó que solicitará la reprogramación prioritaria de la diligencia. Gutiérrez reiteró que la administración hará seguimiento presencial a cada etapa del juicio hasta que se determinen las responsabilidades penales y se recuperen los recursos públicos involucrados.

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