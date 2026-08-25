Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Así es muy difícil… Hermano de Quintero logró aplazar audiencia de imputación y Fico pide su captura

    El alcalde Fico Gutiérrez asegura que quieren dilatar el proceso para salvarse, pero le pide a la Fiscalía que capture a Miguel Quintero.

    Publicado por: Julian Medina

    Los chats que enredarían a Miguel Quintero hermano del exalcalde Daniel Quintero
    Tomada de redes sociales.
    Así es muy difícil… Hermano de Quintero logró aplazar audiencia de imputación y Fico pide su captura

    Resumen: La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su socio Sebastián Ortega fue aplazada a petición de la defensa, una decisión que desató el rechazo del alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario local denunció la medida como una maniobra dilatoria para evadir la justicia y solicitó formalmente a la Fiscalía hacer efectivas las capturas de los investigados para proteger la integridad de los testigos. Asimismo, Gutiérrez aseguró que la administración distrital, en condición de víctima, exigirá la pronta reprogramación de la diligencia y mantendrá el seguimiento presencial al caso hasta que se esclarezca el presunto desfalco a los recursos públicos del municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La audiencia de imputación de cargos programada contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y su socio Sebastián Ortega, fue aplazada a solicitud de la defensa de los procesados. La decisión provocó un enérgico rechazo por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la acción como una maniobra para entorpecer el avance judicial.

    El mandatario local manifestó su indignación ante la suspensión de la diligencia y acusó a los implicados de recurrir a tácticas dilatorias para eludir sus responsabilidades. «Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar», enfatizó Gutiérrez.

    En respuesta al aplazamiento, el alcalde solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que, considerando los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación, haga efectivas las órdenes de captura contra los procesados. Gutiérrez advirtió sobre el riesgo de que la prolongación del proceso comprometa la seguridad o integridad de los testigos del caso.

    Le puede interesar: Indignación en Jamundí: Video capta a pirómano presuntamente provocando un incendio forestal

    Asimismo, la Alcaldía de Medellín, en calidad de víctima en el proceso por el presunto saqueo a las arcas del distrito, confirmó que solicitará la reprogramación prioritaria de la diligencia. Gutiérrez reiteró que la administración hará seguimiento presencial a cada etapa del juicio hasta que se determinen las responsabilidades penales y se recuperen los recursos públicos involucrados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Así es muy difícil… Hermano de Quintero logró aplazar audiencia de imputación y Fico pide su captura

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.