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Resumen: EPM ha consolidado un robusto sistema de alerta temprana en Hidroituango que permite monitorear el río Cauca con hasta 40 horas de antelación desde puntos como La Virginia. Esta red tecnológica, que opera las 24 horas, rastrea el comportamiento de los caudales en tiempo real para gestionar el embalse y amortiguar posibles crecientes antes de que lleguen a la presa. La estrategia se desarrolla en articulación directa con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Dagran y las alcaldías locales, garantizando que las comunidades aguas abajo reciban información oportuna y preventiva ante cualquier variación en los niveles del río.

Así es el blindaje de 40 horas que tiene EPM contra las crecientes del río Cauca en Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha revelado detalles sobre el sofisticado sistema de alerta temprana que protege a las comunidades aguas abajo de la central hidroeléctrica Hidroituango. Gracias a una red de estaciones de medición estratégicamente ubicadas, el proyecto cuenta con un margen de maniobra de hasta 40 horas para reaccionar ante posibles aumentos críticos en el caudal.

La vigilancia, que opera bajo un esquema de 24/7, no solo se limita a las inmediaciones de la presa, sino que se extiende por varios kilómetros a lo largo de la cuenca del río Cauca.

La ruta del monitoreo: De La Virginia a Nechí

El sistema permite rastrear el comportamiento del río en tiempo real a través de puntos clave:

La Virginia: Proporciona una ventana de 40 horas de antelación para gestionar el nivel del embalse.

Bolombolo: Ofrece un margen de 12 horas de preparación.

Olaya: Punto crítico de entrada al embalse con 2 horas de anticipación antes de llegar al sitio de presa.

Descarga y Vertedero: Monitoreo constante de la salida de agua para evitar impactos negativos en zonas como Nechí.

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Un esfuerzo interinstitucional

EPM destacó que esta información no se queda en el centro de control, sino que se articula de manera permanente con los principales organismos de socorro y gestión del riesgo en Colombia:

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

DAGRAN (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia).

Consejos municipales de las poblaciones ribereñas aguas abajo.

“Todo esto lo tenemos monitoreado de manera permanente y articulado con todas las autoridades para que las comunidades tengan información en tiempo real de cualquier alerta”, aseguró el equipo técnico de EPM.

Este blindaje tecnológico reafirma que la seguridad de las familias en la zona de influencia es la prioridad máxima, permitiendo que Hidroituango actúe como un “amortiguador” ante las crecientes naturales del río Cauca.

Así es el blindaje de 40 horas que tiene EPM contra las crecientes del río Cauca en Hidroituango