Resumen: El movimiento Defensores de la Patria denunció una manipulación financiera en la plataforma de apuestas Polymarket, donde se habrían inyectado 200 millones de pesos a través de bots y tácticas de spoofing para distorsionar la favorabilidad del candidato Abelardo De La Espriella. Según la denuncia, esta "operación criminal" basada en tecnología blockchain busca generar una percepción falsa de la intención de voto ante el temor del establecimiento por el crecimiento del candidato en las regiones.

Así es como están manipulando apuestas electorales, buscando tumbar a Abelardo de la Espriella

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, liderado por el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, emitió una fuerte denuncia pública sobre lo que califican como una “maniobra de manipulación informativa y financiera” diseñada para afectar su proyección hacia la primera vuelta de mayo.

De acuerdo con el comunicado, grupos de interés estarían utilizando mercados de predicción digitales para intentar frenar el crecimiento del candidato, conocido popularmente como “El Tigre”.

El esquema: $50.000 USD para “inflar” encuestas

La denuncia se centra en la plataforma Polymarket, un mercado de apuestas que, según recordaron los Defensores de la Patria, fue bloqueado en Colombia por Coljuegos durante 2025. Un análisis técnico de la cadena de bloques (Blockchain) realizado por expertos digitales del movimiento identificó tácticas de manipulación de mercado:

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Inyección masiva de capital: Se detectó una billetera anónima que inyectó más de $50.000 USD (aprox. 200 millones de pesos) con el fin de favorecer artificialmente a otros candidatos, como el senador Cepeda.

Uso de bots: La cuenta opera de forma automatizada realizando compras cada 8 segundos, una frecuencia imposible para un usuario humano.

Spoofing financiero: Se identificaron “muros de protección” ficticios para engañar a pequeños apostadores y medios de comunicación, distorsionando la realidad electoral.

“Invertir por miedo”

Para el movimiento liderado por De La Espriella, este gasto representa un acto de “propaganda desesperada” por parte de sectores que temen su ascenso en las encuestas reales. “No pueden ‘tumbar’ al Tigre con ideas, propuestas o debates; por ello acuden a pagar estas sumas”, señala el comunicado.

El equipo de campaña enfatizó que la plataforma Polymarket no mide la voluntad ciudadana, sino la capacidad de gasto de actores anónimos. Reiteraron que la verdadera intención de voto se consolida en las regiones y bajo la propuesta de convertir a Colombia en la “Patria Milagro” mediante el orden y la libertad.

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