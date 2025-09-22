Asi cayeron ‘Los Ingenieros’, la temida banda que vendía terrenos, traficaba drogas y explotaba menores en Usme

Resumen: La Policía de Bogotá desmanteló la banda ‘Los Ingenieros’, que operaba en la invasión de Compostela en Usme, dedicándose a la venta ilegal de terrenos, tráfico de drogas y explotación de menores. Tras meses de investigación, recopilación de pruebas y seguimiento a sus actividades, las autoridades lograron capturar a los integrantes mientras se encontraban en su escondite.

La Policía de Bogotá logró desmantelar la estructura criminal conocida como ‘Los Ingenieros’, responsables de vender terrenos ilegales, traficar drogas y utilizar a menores en actividades delictivas en la invasión de Compostela, en la localidad de Usme. Un investigador de apoyo que participó en el operativo reveló en el podast Voces de la Ciudad cómo operaba esta banda, que durante meses mantuvo en vilo a la comunidad local.

Además de comercializar lotes de manera ilegal, los miembros de la banda habían instalado una garita de control en la zona, cobraban por servicios públicos a los residentes y estaban vinculados al homicidio de cinco personas en el sector.

Durante meses, las autoridades recopilaron pruebas, interceptaron comunicaciones y documentaron los movimientos de los integrantes. Las publicaciones en redes sociales de los cabecillas, mostrando armas, drogas y bienes de lujo, facilitaron el seguimiento.

El operativo se ejecutó después de que los líderes de la banda publicaran imágenes tras un fin de semana de consumo de licor, aprovechando que se encontraban en estado de ebriedad y descansando. La Policía intervino y detuvo a todos los implicados, quienes hoy permanecen privados de la libertad.

Las autoridades destacan que la acción fue posible gracias a la combinación de denuncias ciudadanas y trabajo de inteligencia, y recalcan la importancia de la participación de la comunidad en la lucha contra el crimen organizado.