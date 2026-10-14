Entrada al Parque de las Mascotas en Sabaneta, donde fueron hallados los cuerpos de un joven y una menor, con heridas por arma blanca. Foto: Minuto30.com

Resumen: El 7 de octubre, Duque Castañeda, habitante en situación de calle, fue capturado por la Policía Nacional mediante orden judicial

Judicializado presunto responsable del crimen de una pareja de jóvenes en parque de Sabaneta (Antioquia)

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Robinson Duque Castañeda, de 37 años, como presunto responsable de atacar con arma blanca y causar la muerte a una pareja de jóvenes en el parque de Las Mascotas de Sabaneta (Antioquia), en hechos ocurridos la noche del pasado 13 de julio.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, el hombre de 20 años y su novia de 17, habrían sido atacadas por el agresor mientras caminaban por el sector.

El 7 de octubre, Duque Castañeda, habitante en situación de calle, fue capturado por la Policía Nacional mediante orden judicial y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Por esos hechos un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión Las labores de policía judicial evidenciaron que el investigado es consumidor frecuente de sustancias estupefacientes y registra 35 medidas correctivas por porte de armas blancas.

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