Resumen: Condenaron a 23 años de cárcel a hombre por homicidio en una carnicería de Caldas.

Entró armado y con casco: condenaron al hombre que mató a trabajador de una carnicería en Antioquia

Un juez condenó a 23 años de prisión a Jhon Stiven, de 28 años, tras hallarlo responsable de varios delitos relacionados con el homicidio de un trabajador de una carnicería en el municipio de Caldas, Antioquia.

La sentencia se dio luego de que el procesado aceptara los cargos mediante un preacuerdo avalado por la justicia. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre reconoció su participación en el homicidio de José Ferney, de 42 años, ocurrido el pasado 22 de enero de 2026 en el barrio Olaya Herrera.

Según la investigación, el agresor ingresó al establecimiento comercial utilizando un casco de motocicleta y un poncho a rayas para ocultar su identidad y esconder un arma de fuego.

Después del homicidio, el señalado intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por personas de la comunidad que lograron reducirlo antes de entregarlo a las autoridades.

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Tras la captura, la Policía le incautó el arma que habría sido utilizada durante el ataque. Por estos hechos, este sujeto fue condenado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer si existieron otras personas involucradas en la planeación del crimen ocurrido en esta zona del sur del Valle de Aburrá.

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