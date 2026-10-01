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Resumen: Dos hombres fueron capturados por el asesinato de otro durante una riña en Rafael Uribe Uribe, Bogotá. Huían con un machete. El CTI investiga el caso.

Con machete en mano y corriendo: así cayeron los dos señalados de un asesinato en Bogotá

Dos hombres fueron capturados por el asesinato de otro durante una riña en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Los hechos se registraron hacia las 2:00 de la madrugada en la diagonal 48 con avenida Caracas, en el barrio San Jorge.

De acuerdo con la Policía, todo comenzó con una llamada a la línea 123 en la que se reportaba una pelea en el sector. Cuando los uniformados llegaron, encontraron a la víctima tendida en plena vía pública.

En ese momento, los policías vieron a dos hombres que llevaban un machete y que, al notar su presencia, salieron corriendo del lugar. Tras una persecución, los sospechosos fueron alcanzados y reducidos varias cuadras más adelante.

Mientras tanto, al revisar el estado del hombre herido, los uniformados confirmaron que ya no tenía signos vitales. La identidad de la víctima no fue revelada en el reporte inicial.

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Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de homicidio. Según la información preliminar, uno de ellos habría sido quien causó la herida mortal.

El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y quedó a cargo de la investigación.

Los investigadores deberán establecer qué originó la riña que terminó en asesinato y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los capturados.

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