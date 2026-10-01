Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Con machete en mano y corriendo: así cayeron los dos señalados de un asesinato en Bogotá

    Una riña en plena madrugada terminó en asesinato en Bogotá. Lo que vieron los policías al llegar desató una persecución.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Con machete en mano y corriendo: así cayeron los dos señalados de un asesinato en Bogotá
    Foto de Minuto30/archivo.
    Con machete en mano y corriendo: así cayeron los dos señalados de un asesinato en Bogotá

    Resumen: Dos hombres fueron capturados por el asesinato de otro durante una riña en Rafael Uribe Uribe, Bogotá. Huían con un machete. El CTI investiga el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Dos hombres fueron capturados por el asesinato de otro durante una riña en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Los hechos se registraron hacia las 2:00 de la madrugada en la diagonal 48 con avenida Caracas, en el barrio San Jorge.

    De acuerdo con la Policía, todo comenzó con una llamada a la línea 123 en la que se reportaba una pelea en el sector. Cuando los uniformados llegaron, encontraron a la víctima tendida en plena vía pública.

    En ese momento, los policías vieron a dos hombres que llevaban un machete y que, al notar su presencia, salieron corriendo del lugar. Tras una persecución, los sospechosos fueron alcanzados y reducidos varias cuadras más adelante.

    Mientras tanto, al revisar el estado del hombre herido, los uniformados confirmaron que ya no tenía signos vitales. La identidad de la víctima no fue revelada en el reporte inicial.

    Lea también: Capturan a auxiliar de enfermería señalado de abusar de una paciente indefensa en la UCI

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de homicidio. Según la información preliminar, uno de ellos habría sido quien causó la herida mortal.

    El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y quedó a cargo de la investigación.

    Los investigadores deberán establecer qué originó la riña que terminó en asesinato y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los capturados.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.