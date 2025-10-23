Minuto30
    ¡Antioquia es la berraquera! Tres de los cuatro semifinalistas de la Copa son paisas
    Antioquia asegura un finalista de Copa Betplay 2025: Envigado, DIM y Nacional están en semifinales buscando el título. Fotos: Dimayor
    Resumen: El departamento de Antioquia domina las semifinales de la Copa Betplay, con tres de los cuatro equipos clasificados: Atlético Nacional, Independiente Medellín (DIM) y Envigado FC, garantizando así una nueva final para la región. En un lado de la llave, Envigado y el DIM se enfrentarán por un cupo, mientras que en el otro, Atlético Nacional jugará contra el América de Cali en una reedición de la final de 2024, quedando abierta la posibilidad de un clásico montañero entre Nacional y el DIM en la final. Envigado, pese a tener su descenso garantizado en la liga, busca el título de Copa, tras eliminar a Pereira y Millonarios, y el DIM buscará su segunda final del año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con el partido en el que Atlético Nacional quedó clasificado a la semifinal de la Copa Betplay, el departamento de Antioquia inscribió a 3 de los cuatro en las semifinales de la competencia.

    Si o si, el departamento ya garantizó una nueva final, después de la que ya se vivió a mitad de año gracias al DIM o a las de diciembre de 2024 gracias a Atlético Nacional.

    Por un lado del cuadro Envigado Fc y el DIM disputarán su paso a la final, mientras por el otro lado Atlético Nacional se medirá a América de Cali.

    El poderoso, favorito en su llave, buscará su segunda final del año, después del subcampeonato de mitad de año tras enfrentar a Santa Fe.

    Envigado, en cambio, buscará seguir descabezando grandes, pese a que ya tiene garantizado su descenso, buscará el título de Copa.

    Como se recordará, en el camino, Envigado recién sacó de competencia a Pereira dirigido por Rafael Dudamel y a Millonarios.

    Por el otro lado, Atlético Nacional revivirá ante América de Cali la final de la copa del 2024, esta vez en semifinales.

    En ese sentido, estamos a un paso de vivir una final con clásico montañero en el estadio Atanasio Girardot entre DIM y Atlético Nacional.

    Claramente el equipo que más duro la tiene es Atlético Nacional que se medirá ante un América de Cali que está entre la lucha de clasificar en la Liga y buscar este título.

    El fútbol antioqueño no defrauda, las finales cada 6 meses lo demuestran, claramente y el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín así lo entiende, lo que falta es una reforma del Atanasio.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

