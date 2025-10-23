Con el partido en el que Atlético Nacional quedó clasificado a la semifinal de la Copa Betplay, el departamento de Antioquia inscribió a 3 de los cuatro en las semifinales de la competencia.

Si o si, el departamento ya garantizó una nueva final, después de la que ya se vivió a mitad de año gracias al DIM o a las de diciembre de 2024 gracias a Atlético Nacional.

Por un lado del cuadro Envigado Fc y el DIM disputarán su paso a la final, mientras por el otro lado Atlético Nacional se medirá a América de Cali.

El poderoso, favorito en su llave, buscará su segunda final del año, después del subcampeonato de mitad de año tras enfrentar a Santa Fe.

Envigado, en cambio, buscará seguir descabezando grandes, pese a que ya tiene garantizado su descenso, buscará el título de Copa.

¡Antioquia es la berraquera! Tres de los cuatro semifinalistas de la Copa son paisas

Como se recordará, en el camino, Envigado recién sacó de competencia a Pereira dirigido por Rafael Dudamel y a Millonarios.

Por el otro lado, Atlético Nacional revivirá ante América de Cali la final de la copa del 2024, esta vez en semifinales.

En ese sentido, estamos a un paso de vivir una final con clásico montañero en el estadio Atanasio Girardot entre DIM y Atlético Nacional.

Claramente el equipo que más duro la tiene es Atlético Nacional que se medirá ante un América de Cali que está entre la lucha de clasificar en la Liga y buscar este título.

El fútbol antioqueño no defrauda, las finales cada 6 meses lo demuestran, claramente y el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín así lo entiende, lo que falta es una reforma del Atanasio.

