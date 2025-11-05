Cristhian Samir Ramírez desapareció en el municipio de Copacabana

Resumen: Cristhian Samir Ramírez Jiménez, de 28 años de edad, fue reportado como desaparecido en el municipio de Copacabana el 2 de noviembre de 2025.

Al momento de su desaparición, Cristhian vestía una chaqueta negra, un jean azul claro y tenis negros. Entre sus señas particulares destaca un tatuaje con la figura de una serpiente en el brazo derecho.

En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello ondulado y de color negro. Tiene ojos negros, boca grande, labios gruesos y mide aproximadamente 1.72 metros de estatura.

