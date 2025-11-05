Cristhian Samir Ramírez desapareció en el municipio de Copacabana

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cristhian Samir Ramírez Jiménez, de 28 años de edad, fue reportado como desaparecido en el municipio de Copacabana el 2 de noviembre de 2025.

Al momento de su desaparición, Cristhian vestía una chaqueta negra, un jean azul claro y tenis negros. Entre sus señas particulares destaca un tatuaje con la figura de una serpiente en el brazo derecho.

En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello ondulado y de color negro. Tiene ojos negros, boca grande, labios gruesos y mide aproximadamente 1.72 metros de estatura.

