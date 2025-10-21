Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Asesinan a un empresario paisa en México: era dueño de marca de tequila

Las autoridades mexicanas se encuentran investigando el asesinato del empresario colombiano Andrés, de 46 años, más conocido en el mundo del espectáculo como «Bocadillo».

El antioqueño, oriundo del barrio Villa Hermosa de Medellín, fue hallado muerto en México el pasado viernes 17 de octubre en circunstancias que aún son un completo misterio.

«Bocadillo» se había consolidado en el país centroamericano como un exitoso empresario de la industria del tequila, siendo el dueño de una marca de licor que había ganado prestigio internacional, incluso recibiendo un premio en el San Francisco World Spirits Competition en 2018, y siendo promocionada por figuras del género urbano como el cantante Ryan Castro.

La incertidumbre sobre las causas del fallecimiento ha generado gran conmoción, especialmente en su natal Medellín.

Mientras las autoridades de la Fiscalía del Estado de México trabajan para esclarecer el homicidio, la familia de la víctima ha expresado su dolor a través de redes sociales.

Valeria, hija del empresario, compartió sentidos mensajes de despedida: «Mi hombre increíble. Te voy a extrañar muchísimo, papá» y «Ahora estás de fiesta con papá Dios. Te amo, mi ángel eterno».

El fallecido empresario, de 45 años de edad, era una figura conocida en el círculo de artistas colombianos, pues en sus redes sociales se le veía acompañado de estrellas de la música como Yeison Jiménez, Luis Alfonso y el recordado Omar Geles.

Este trágico suceso profundiza la preocupación por la seguridad de los colombianos en México, ya que se suma a los recientes asesinatos de los artistas urbanos Bayron Sánchez ‘B King’ y Jorge Luis Herrera ‘Regio Clown’.

Por el caso de los músicos, la Fiscalía del Estado de México mantiene una investigación activa que ya arroja ocho detenidos, incluyendo personas vinculadas a redes de extorsión y microtráfico.

