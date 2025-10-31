Si usa Nequi, tenga en cuenta esta información y evítese molestias

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Nequi, la plataforma financiera utilizada por 26 millones de usuarios, anunció que suspenderá temporalmente su servicio en la madrugada del próximo martes, 4 de noviembre de 2025, para realizar un mantenimiento programado que busca mejorar la estabilidad y eficiencia tras recientes fallas operacionales.

La suspensión del ingreso a la aplicación se llevará a cabo entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., tiempo durante el cual los equipos técnicos ejecutarán las actualizaciones necesarias.

Nequi asegura que, una vez finalizado el mantenimiento, el servicio se reanudará con total normalidad para sus usuarios.

