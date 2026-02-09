Colombia vence 3-1 a Marruecos en la Copa Davis y clasifica a los play-offs del Grupo Mundial I en septiembre. Foto: tomada de Instagram: @frmtennis

Resumen: El equipo colombiano de tenis, capitaneado por Alejandro Falla, aseguró su clasificación a los play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis tras vencer 3 – 1 a Marruecos en Casablanca. Pese a la caída inicial de Adrià Soriano el sábado, Nicolás Mejía igualó la serie, permitiendo que este domingo la dupla de Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez tomara la ventaja en un reñido partido de dobles; finalmente, el propio Mejía selló la victoria definitiva al derrotar a Reda Bennani en tres sets, garantizando el cupo nacional para la siguiente fase que se disputará en septiembre de este año.

Colombia triunfa en Casablanca y asegura su cupo a los play-offs de la Copa Davis

La delegación colombiana de tenis, bajo la dirección técnica del capitán Alejandro Falla, selló una valiosa victoria este domingo 8 de febrero frente a Marruecos en el Club Deportivo Marocaine de Casablanca.

El equipo nacional, integrado por Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adrià Soriano, Miguel Tobón Jr. y Juan Sebastián Gómez, se impuso con un marcador global de 3 – 1, garantizando así su presencia en los play-offs del Grupo Mundial I que se disputarán el próximo mes de septiembre.

La serie inició el sábado con una jornada de alta intensidad en los encuentros individuales. En el primer turno, Adrià Soriano no pudo ante la raqueta número uno de los locales, Reda Bennani, cayendo con parciales de 6 (4) – 7 y 5 – 7.

Sin embargo, la paridad regresó rápidamente gracias a la solvencia de Nicolás Mejía, quien igualó la contienda al derrotar a Taha Baadi por 6 – 3 y 6 – 2, apoyado en un servicio contundente y una gestión inteligente de la ventaja en la cancha de polvo de ladrillo.

La definición comenzó a inclinarse a favor de los cafeteros durante la mañana de este domingo con el duelo de dobles. La pareja conformada por Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez superó un compromiso sumamente exigente frente a Taha Baadi y Younes Lalami.

En un partido de nervios templados que terminó 7 – 6 (5) y 7 – 6 (3), los colombianos supieron remontar una desventaja inicial en el primer set y manejar la presión del tie-break en el segundo para poner a Colombia por delante en el marcador general.

Finalmente, el punto definitivo quedó en manos de Nicolás Mejía, quien regresó al campo para enfrentar a Reda Bennani en el choque de los líderes de ambos equipos. Tras una batalla de dos horas y 36 minutos, Mejía se llevó el triunfo con parciales de 6 – 1, 4 – 6 y 6 – 2.

Aunque el local logró forzar un tercer set impulsado por su público, el colombiano reafirmó su jerarquía al quebrar el saque de su oponente en los dos primeros juegos de la manga decisiva, asegurando el tercer punto para su país y cerrando con éxito la expedición en territorio africano.

