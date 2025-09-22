Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Asesinaron a un hombre en las obras del Metro de Bogotá

Un caso de homicidio que se presentó en las obras del Metro de Bogotá tiene en alerta a las autoridades.

Un hombre fue brutalmente asesinado la madrugada del pasado sábado por cuatro sujetos que ingresaron de forma ilegal a la zona de construcción ubicada en la localidad de Kennedy.

El crimen fue reportado por un ciudadano a la Policía Nacional, que acudió de inmediato al sector de la avenida Villavicencio, donde encontró el cuerpo sin vida de la víctima.

El cadáver yacía bajo una de las estructuras del sistema de movilidad, en un lugar aledaño a una zona residencial.

En investigaciones preliminares, presuntamente un grupo de hombres fue avistado dejando el cadáver en el lugar.

La Policía Metropolitana de Bogotá inició las investigaciones para identificar tanto a la víctima como a los responsables del crimen.

La empresa Metro de Bogotá confirmó que la víctima no tenía ninguna relación laboral con las obras de construcción o vigilancia.

Por ahora, las autoridades no han entregado más información sobre el caso, pero las pesquisas continúan para dar con el paradero de los asesinos y esclarecer los móviles del homicidio en las obras del Metro.

